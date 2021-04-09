Даты для привлечения денег в апреле 2021 года по лунному календарю: 9, 10, 13 апреля очень благоприятны

Благоприятные дни лунного календаря для привлечения денег на апрель 2021
10 апреля (29 -й лунный день), 13 апреля (2 -й лунный день),15 апреля (4 -й лунный день),17 апреля (6 -й лунный день), 20 апреля (9 -й лунный день)
Хорошие дни лунного календаря для привлечения денег на апрель 2021
9 апреля (28 -й лунный день), 11 апреля (30 -й лунный день),12 апреля (1 -й лунный день),14 апреля (3 -й лунный день),23 апреля (12 -й лунный день),24 апреля (13 -й лунный день)
Нейтральные дни лунного календаря для привлечения денег на апрель 2021
16 апреля (5 -й лунный день),18 апреля (7 -й лунный день),25 апреля (14 -й лунный день),27 апреля (16 -й лунный день),28 апреля (17 -й лунный день)
Плохие дни лунного календаря для привлечения денег на апрель 2021
21 апреля (10 -й лунный день),22 апреля (11 -й лунный день),26 апреля (15 -й лунный день),29 апреля (18 -й лунный день)
Самые плохие дни лунного календаря для привлечения денег на апрель 2021
19 апреля (8 -й лунный день), 30 апреля (19 -й лунный день)
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