Гигантский астероид "Пизанская башня" группы Аполлона миновал Землю
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Гигантский астероид "Пизанская башня" группы Аполлона миновал Землю

11:20:264/9/2021Фото: pixabay
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Максимально сближение с Землей произошло 6 апреля 2021 года на расстоянии 5 млн км., но поскольку его орбита пересекалась с орбитой Земли, он мог представлять существенную опасность.

тучи, астероид
Диаметр этого объекта - 60 метров

В 2004 году астрономы открыли потенциально опасный астероид 2015 MB54 огромных размеров, который нес угрозу для Земли из-за своих огромных размеров. Предположительно его размер достигает 96 метров, в диаметре - 60 метров.

Ему присвоили название "Пизанская башня".

Максимально сближение с Землей произошло 6 апреля 2021 года на расстоянии 5 млн км., но поскольку его орбита пересекалась с орбитой Земли, он мог представлять существенную опасность.

Это не единственная встреча с "Пизанской башней" - следующий раз он приблизится к Земле уже через 3 года - 30 марта 2024 года. Минует ли он Землю? Или его орбита сместится?

 

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земляученыеугрозаастероид2015MB54
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