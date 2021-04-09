Гигантский астероид "Пизанская башня" группы Аполлона миновал Землю

В 2004 году астрономы открыли потенциально опасный астероид 2015 MB54 огромных размеров, который нес угрозу для Земли из-за своих огромных размеров. Предположительно его размер достигает 96 метров, в диаметре - 60 метров.
Ему присвоили название "Пизанская башня".
Максимально сближение с Землей произошло 6 апреля 2021 года на расстоянии 5 млн км., но поскольку его орбита пересекалась с орбитой Земли, он мог представлять существенную опасность.
Это не единственная встреча с "Пизанской башней" - следующий раз он приблизится к Земле уже через 3 года - 30 марта 2024 года. Минует ли он Землю? Или его орбита сместится?