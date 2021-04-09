"Мужей на час" расхватали в России
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"Мужей на час" расхватали в России

5:18:354/9/2021Фото: pixabay.com
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Количество мужей на час увеличилось на 27%, за 2020 год, об этом сообщает руководитель маркетинговых проектов "Авито Услуги".

В России бум на "мужей на час"

По последним данным, количество мужей на час увеличилось на 27%, это обусловлено тем, что в связи с пандемией коронавируса, люди чаще стали пользоваться услугами мелкого бытового ремонта. Такой способ заработка стал основным для многих мастеров по всей стране, рассказывает Риа-новости Иван Чулков - руководитель маркетинговых проектов "Авито Услуги". И добавляет:

- Количество объявлений от "мужей на час" выросло на 18% в сравнении с предыдущим кварталом и на 27% относительно допандемического начала прошлого года. Помимо этого, также подорожали услуги самих мастеров по регионам. По статистике: в Калининграде - на 75%, в Кемерове – на 50%, в Воронеже – на 25%. Однако в Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге помощь мастеров по дому, напротив, стала доступнее на 33%, 25% и 17% соответственно.

- Услуги "мужа на час" чаще всего заключаются в мелком ремонте (например, проведении электромонтажных и сантехнических работ), а также сборке мебели, креплении телевизоров, мебели и предметов интерьера. Рыночный коридор оплаты за час работы в Москве находится в диапазоне 1-1,5 тысячи рублей - сообщила руководитель исследовательского центра сервиса SuperJob Наталья Голованова.

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ремонтуслугимуж на час
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