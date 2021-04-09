Модные имена для девочек в 2021 году

Выбор имени для своей будущей или только что родившейся малышки - это очень приятное и волнительное занятие. Очень хочется, чтобы имя гармонировало с отчеством и фамилией, чтобы оно было красивым, звучным, модным. Чтобы можно было коротко и ласково называть. Чтобы дарило добрую судьбу. Ах да, еще, чтобы по святцам совпадало с датой рождения.... Как же все это учесть?
Сложно не упустить все нюансы. И тут начинаются муки выбора.
А пока вы думаете над критерием выбора и на что ориентироваться, мы расскажем вам о характере девочки, рожденной в 2021 году - в год Белого Металлического Быка.
Эти девочки будут расти скромными, не капризными, спокойными, молчаливыми, выносливыми и терпеливыми.
Эти дочки никогда не будут расстраивать маму, они будут прилежными ученицами. Их выносливость и терпение позволит им достигать больших высот. Опора и надежда для них - в их семье. Все базовые качества у них будут заложены от мамы и папы - они не очень впитывают влияние другого окружения. И на критику и на похвалу реагируют очень быстро и сильно.
Такие дети рано становятся самостоятельными и независимыми, они всегда хотят отличаться от других. Поэтому астрологи предлагают вам имена, которые отвечали бы индивидуальности ребенка. Это такие имена, как Евангелина, Стелла, Стефания, Марьяна, Лада, Станислава.
Твердости характеру и настойчивости в достижении целей придадут имена: Нина, Виктория, Татьяна, Дарья, Регина, Вероника.
Самые редкие и популярные имена в 2020-2021 году: Олимпия, Жасмин, Забава, Квитослава, Эсмеральда, Афродита, Адель, Радомира, Луна, Ия, Хлоя, Камелия, Симба, Заря.
Если вы не можете определиться с именем и вам нравятся несколько вариантов - выпишите их на отдельные листочки и вытяните жребий.
Счастья вам и удачного выбора имени для доченьки!