Модные имена для девочек в 2021 году
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Модные имена для девочек в 2021 году

10:20:544/9/2021Фото: pixabay
0

Девочки 2021 года рождения будут расти скромными, не капризными, спокойными, молчаливыми, выносливыми и терпеливыми.

девочка
Какими будут девочки, рожденные в 2021 году и какие имена им подойдут?

Выбор имени для своей будущей или только что родившейся малышки - это очень приятное и волнительное занятие. Очень хочется, чтобы имя гармонировало с отчеством и фамилией, чтобы оно было красивым, звучным, модным. Чтобы можно было коротко и ласково называть. Чтобы дарило добрую судьбу. Ах да, еще, чтобы по святцам совпадало с датой рождения.... Как же все это учесть?

Сложно не упустить все нюансы. И тут начинаются муки выбора.

А пока вы думаете над критерием выбора и на что ориентироваться, мы расскажем вам о характере девочки, рожденной в 2021 году - в год Белого Металлического Быка.

Эти девочки будут расти скромными, не капризными, спокойными, молчаливыми, выносливыми и терпеливыми.

Эти дочки никогда не будут расстраивать маму, они будут прилежными ученицами. Их выносливость и терпение позволит им достигать больших высот. Опора и надежда для них - в их семье. Все базовые качества у них будут заложены от мамы и папы - они не очень впитывают влияние другого окружения. И на критику и на похвалу реагируют очень быстро и сильно.

Такие дети рано становятся самостоятельными и независимыми, они всегда хотят отличаться от других. Поэтому астрологи предлагают вам имена, которые отвечали бы индивидуальности ребенка. Это такие имена, как Евангелина, Стелла, Стефания, Марьяна, Лада, Станислава.

Твердости характеру и настойчивости в достижении целей придадут имена: Нина, Виктория, Татьяна, Дарья, Регина, Вероника.

Самые редкие и популярные имена в 2020-2021 году: Олимпия, Жасмин, Забава, Квитослава, Эсмеральда, Афродита, Адель, Радомира, Луна, Ия, Хлоя, Камелия, Симба, Заря.

Если вы не можете определиться с именем и вам нравятся несколько вариантов - выпишите их на отдельные листочки и вытяните жребий.

Счастья вам и удачного выбора имени для доченьки!

 

 

 

 

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
редкие именакак назвать дочкуимя для девочкимодные именакрасивые имена
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы решили назвать дочку?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Модные имена для девочек в 2021 году
    10:20:54 4/9/2021
    Модные имена для девочек в 2021 году
    Бердск10 апреля – Родительская суббота 2021. Как поминать усопших и какие молитвы читать – памятка из церкви
    10:06:21 4/9/2021
    10 апреля – Родительская суббота 2021. Как поминать усопших и какие молитвы читать – памятка из церкви
    Пьяные с битами напали на полицейских прямо в отделе МВД в Новосибирской области
    10:04:59 4/9/2021
    Пьяные с битами напали на полицейских прямо в отделе МВД в Новосибирской области
    Дистанционку в школах хотят запретить законом: В Госдуму внесли проект
    9:45:27 4/9/2021
    Дистанционку в школах хотят запретить законом: В Госдуму внесли проект
    10 апреля – Большая родительская суббота: молитвы для чтения об усопших родных
    9:20:35 4/9/2021
    10 апреля – Большая родительская суббота: молитвы для чтения об усопших родных
    Имущество Кадырова не станет проверять Кремль: Верит декларации о доходах
    9:16:57 4/9/2021
    Имущество Кадырова не станет проверять Кремль: Верит декларации о доходах
    Турцию хотят закрыть для россиян из-за завоза новых штаммов коронавируса
    8:53:04 4/9/2021
    Турцию хотят закрыть для россиян из-за завоза новых штаммов коронавируса
    Чиновника Росреестра поймали на взятках и вымогательстве: Дело направят в суд Новосибирска
    8:32:41 4/9/2021
    Чиновника Росреестра поймали на взятках и вымогательстве: Дело направят в суд Новосибирска
    Печально-радостные открытки на Родительскую субботу 10 апреля 2021: помяни своих близких
    8:20:07 4/9/2021
    Печально-радостные открытки на Родительскую субботу 10 апреля 2021: помяни своих близких
    Богатейший человек Англии найден мертвым в своем особняке: Его убили ножом
    8:15:53 4/9/2021
    Богатейший человек Англии найден мертвым в своем особняке: Его убили ножом