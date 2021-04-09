Более 9 000 новых зараженных с коронавирусом нашли в России

За последние сутки зарегистрировали в России 9 150 человек с заболеванием коронавируса, помимо этого, в статистике 402 случая смертей от инфекции.
Всего, общая численность случаев пандемии достигла 4 623 984, общее число смертей - 102 247 пациентов.
По Московской области, 2 421 новых заражения. За сутки госпитализировали 1 001 заболевшего.
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