Космический диктант впервые напишут в России и Новосибирске накануне Дня космонавтики
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Космический диктант впервые напишут в России и Новосибирске накануне Дня космонавтики

6:31:594/9/2021Фото: roscosmos.ru
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Оригинальные вопросы зачитают космонавты МКС, артисты, сыгравшие главные роли в фильмах про космос, руководители Роскосмоса, известные деятели космической отрасли.

космос
Диктант пройдет как на офлайн площадках, так и в режиме онлайн

Впервые в 2021 году пройдет всероссийский Космический диктант, посвященные первому полету человека в космос.

Диктант пройдет 11 апреля как на офлайн площадках, так и в режиме онлайн. Центральной площадкой диктанта станет Центр «Космонавтика и авиация», расположенный в павильоне «Космос» на ВДНХ. Предполагается, что также будут задействованы такие знаковые объекты как Звездный городок, Центр управления полетами, космодромы, планетарии, кванториумы и специализированные школы.

Как сообщили организаторы, участникам необходимо будет ответить на вопросы об основоположниках космической отрасли, о главных конструкторах, о людях, событиях, фактах, об истории космонавтики. Оригинальные вопросы зачитают космонавты МКС, артисты, сыгравшие главные роли в фильмах про космос, руководители Роскосмоса, известные деятели космической отрасли.

Трансляция будет эксклюзивно вестись в группе Космос ВКонтакте, на сайте Центра «Космонавтика и авиация» и на сайте ВДНХ, поэтому любой желающий сможет испытать себя и проверить свои знания по космической тематике.

Победители получат подписку на VK Combo на полгода, а также ценные призы и возможность лично посетить одно из предприятий Госкорпорации «Роскосмос». Итоги Всероссийского космического диктанта будут подведены 25 апреля.

По информации пресс-службы правительства Новосибирской области, в Новосибирске мероприятие пройдет в МБОУ «Аэрокосмический лицей имени Ю.В. Кондратюка» (ул. Индустриальная, 4а). Начало в 10.00.

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