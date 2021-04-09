Пенсии выросли на 3000 рублей за 5 лет: Прожить на 15 744 предложил правительству Миронов
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Пенсии выросли на 3000 рублей за 5 лет: Прожить на 15 744 предложил правительству Миронов

10:52:504/9/2021Фото: vk.com/spravo_ross
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Он напомнил, что  работающие пенсионеры вообще остались без индексации пенсий. И считает, что ситуация с пенсиями - повод для кадровых решений в кабинете министров.

человек
Председатель партии отметил, что провал в доходах граждан наблюдается не только по пенсиям

Увеличение средней пенсии на 3000 рублей за 5 лет – не достижение, а повод для кадровых решений в правительстве, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Серге Миронов. По его мнению,  такой рост пенсии едва успевает за официальной инфляцией.

"Увеличение средней пенсии с 12 673 рублей в 2016 году до 15 744 в 2021 году идет практически вровень с официальной инфляцией, которая всегда ниже фактической. При этом Минтруд не учитывает данные за 2015 год, когда инфляция составила 12,9%. Хочется спросить, а выросли ли пенсии с 2015 года, не номинально, а в реальном выражении? Мы призываем принять кадровые решения для членов правительства, которые ответственны за результаты этой работы", – высказался политик на партийном сайте.

При этом, по словам Миронова, пенсии выросли не у всех. Он напомнил, что  работающие пенсионеры вообще остались без индексации пенсий.

"А с 2014 по 2020 год инфляция превысила 50%, то есть, пенсии работающих пенсионеров обесценились в полтора раза", – оценил Миронов.

По его словам, провал в доходах граждан наблюдается не только по пенсиям - во многих отраслях и регионах годами не индексировались зарплаты.

В итоге население России уже изрядно обнищало к началу пандемии и локдауна. При этом социально-экономический блок правительства продолжает измерять уровень бедности по официальному прожиточному минимуму (на который, на самом деле, невозможно прожить). Продолжает и бодро отчитывается об успехах. Неужели они всерьез думают, что средняя пенсия размером 15 744 рубля – это достойный результат? Они могли бы сами жить на эти деньги? Все, кто курировал социально-экономическую политику в эти годы, должны понести ответственность за результаты своей работы", – подчеркнул политик.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в конце марта Госдума отказалась рассматривать законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, который внесла "СР".

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