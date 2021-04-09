10 апреля – Родительская суббота 2021. Как поминать усопших и какие молитвы читать – памятка из церкви

О поминовении усопших христиан
10 апреля – Великопостная родительская суббота Великого поста 2021. Это последняя поминальная суббота на пост. Следующая будет уже после 2 мая, после Пасхи. 10 апреля необходимо поминать не только своих родителей и кровных родственников, но всех усопших друзей, коллег, знакомых.
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Есть ли жизнь вечная после смерти?
Мы - христиане, верим, что смерть не властна над человеком. За гробом есть жизнь вечная. Христос воскрес из мертвых: Сам и всякий верующий в Него воскреснет. Потому, прощаясь с нашим умершим близким, мы не теряем его, а отпускаем в руки Творца и Спасителя, чином христианского погребения выражая свою любовь к умершему. Эта любовь проявляется, прежде всего, в молитве об усопшем и милостыне в его память. Молиться можно и поодиночке и как единый народ Божий, где все заботятся друг о друге: святые о грешниках, а живые - об усопших.
Как в церкви поминают усопшего?
К личной молитве об усопшем мы просим присоединить молитву священнослужителей. Для этого в храме можно подать записку о поминовении в алтаре на проскомидии (когда за усопшего вынут из просфоры частичку, а затем в знак омовения его грехов опустят в Чашу с Кровью Христовой), на панихиду или сорокоуст.
Будем помнить о том, что самой высокой считается молитва об усопшем, совершаемая на Литургии (обедне). Она будет действеннее и сильнее, если мы сами принесем в этот день покаяние на Исповеди и причастимся Святых Христовых Тайн, приготовившись к этому должным образом. Можно совершить и отдельное богослужение об усопших-панихиду, оставив приношение на нужды храма и помощь нуждающимся.
В храме принимаются также записки о ежедневном поминовении на месяц, на 4о дней (сорокоуст), на полгода, на год, на несколько лет.
Общая молитва в Церкви совершается только за крещеных и умерших в мире с Ней православных христиан (согрешает тот, кто, скрывая, просит общей молитвы Церкви за некрещеных, самоубийц, сознательно отрицавших Бога людей и сектантов).
В заупокойных записках перед именем усопшего в течение сорока дней после кончины обычно добавляют слово «новопреставленного».
Есть ли дни особого поминовения усопших?
Вселенская родительская суббота (мясопустная) (6 марта в 2021 году) бывает за восемь дней до начала Великого поста, когда мы поминаем всех от века почивших наших сродников. Поминальные Родительские субботы в этом году 23 марта, 3 апреля, 10 апреля.
Троицкая родительская суббота — накануне дня Святой Троицы.
В субботу, предшествующую 8 ноября по новому стилю бывает Димитрмевская родительская суббота, установленная князем Дмитрием Донским в память погибших воинов.
В День Победы (9 мая) и в день Усекновения главы Иоанна Крестителя (и сентября нового стиля), также совершается поминовение усопших воинов.
Радоница (Радуница) бывает на второй неделе после Пасхи, во вторник.
В эти дни верующие, посетив храм и совершив там поминовение, приходят на могилы близких. Можно попросить священника совершить краткую молитву у могилы почившего (литию об усопших). Хорошей христианской традицией стало молитвенно поминать усопшего и в дни его рождения, кончины и именин.
Как вести себя на кладбище
Придя на могилу, можно пропеть (прочитать) молитву «Со святыми упокой», затем молитву об упокоении, помянув по именам усопших. Для совершения чина литии (усиленной молитвы) у могилы можно пригласить священника. Есть краткий чин, который может совершить и мирянин - «Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище». По желанию можно прочитать «Акафист об упокоении усопших» или «Канон за единоумершего».
Можно оставлять на могиле цветы (лучше сажать живые), горящие свечи. Недопустимо употреблять на кладбищах алкоголь, курить, оставлять на могилах спиртные напитки, сигареты или продукты (это пережиток язычества). Не следует оставлять на могиле освященные яйца и куличи, которые потом могут испортиться или же их будут есть животные.
Как поминать дома?
В первые сорок дней после смерти близкого нам стоит усилить о нем молитву. Кроме поминовения во время утренних и вечерних молитв в память об усопшем мирянине можно читать по одной кафизме из Псалтири с чтением по каждой «Славе» заупокойных молитв.
Милостыня в память об усопшем
Продукты и вещи усопшего можно раздавать нуждающимся людям сразу после его смерти. Совершая милостыню, мы тем самым оказываем любовь другим ради усопшего человека.
Поминальная трапеза
После погребения в третий, девятый, сороковой день и на годовщины (смерти, рождения, именин) собирается поминальный стол (в отсчет дней включается день кончины). Его принято начинать с вкушения освященной на панихиде кутии (колива). Это отваренные зерна (указание на воскресение мертвых) с медом и изюмом (символ радости спасения). Поминальная трапеза должна отличаться благоговением и добрыми словами о почившем. В постный день и пища должна быть постной. Недопустимо поминать усопшего водкой с обильной закуской. Домашняя трапеза в исключительных случаях может совершаться несколько ранее или позднее установленных дат поминовения.
Некоторые молитвы и песнопения
Тропарь:
Со духи праведных скончавшихся душу раба Твоего, Спасе, упокой, сохраняя его во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбие.
Кондак:
Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная.
Молитва об усопших:
Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодателей (имена их), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.