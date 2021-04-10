С Днем брата и сестры 10 апреля: сердечные открытки и поздравления дорогому Брату

День брата и сестры отмечается 10 апреля ежегодно во многих странах мира. В России н не является официальным, но ведь семейные ценности и родственные отношения - это так важно!
Брат и сестра являются друг другу самыми ближайшими родственниками после свои родителей. Конечно же они и оказывают друг другу помощь и поддержку в трудные времена, это они разделяют снами наше счастье.
Поздравьте друг друга сегодня, не скупясь на теплые пожелания! А красиво поздравить помогут эти прекрасные открытки к празднику!
В день братьев и сестер, хочу тебя поздравить,
Всего и сразу - брату пожелать.
Пусть ничего бы не смогло тебя заставить
Свое мировоззренье поменять.
Пусть будет все – здоровье счастье,
Друзья, карьера и успех.
И чтобы ты не знал ненастья,
И чтоб всегда бы радовал всех.
Мне радостно за то братишка,
Что ты мой брат, пример ты для меня и друг.
Ты лучший - в этом-то вся «фишка»
Ты в сто раз лучше всех вокруг.
Спасибо что ты есть на свете
Здоровья радости тебе
Пусть будет мир на всей планете
Пусть будет мир в твоей семье!
Пусть будет мир вокруг прекрасным,
Пускай не будет горя, бед,
Желаю радости и счастья,
Желаю творческих побед!
Всего желаю много-много:
Любви, и денег, и друзей,
Пусть будет легкою дорога,
Пускай живется веселей!
Здоровья крепкого желаю,
Еще – уверенности, сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Тепло с собою приносил!
Источник: vampodarok.com