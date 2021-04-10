Что посмотреть в ДК "Родина" жителям Бердска в апреле

АФИША
МАУ «Дворец культуры «Родина»
10 апреля 11:00 малый зал
«Чудо-кораблик капитана Ёжика»
Спектакль театра «Золотая рыбка» (Новосибирск) 0+
10 апреля 17:00 большой зал
«Ох уж эта Анна!» Спектакль театра "Заводной Апельсин" 16+
11 апреля 11:00 большой зал
«Чебурашка»
Спектакль Новосибирского областного театра кукол 0+
11 апреля 17:00 ауд. 301
«Бог ездит на велосипеде»
Премьера спектакля Заслуженного коллектива народного творчества театра-студии «Гистрион» под руководством Натальи Солодухиной 12+
15 апреля 18:00 большой зал
Фильм-мюзикл «А зори здесь тихие…»
Показ фильма в постановке образцового коллектива
студии популярной музыки «Город песен» 12+23 апреля 18:00 большой зал
Транссибирский Арт-Фестиваль