Что посмотреть в ДК "Родина" жителям Бердска в апреле
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Что посмотреть в ДК "Родина" жителям Бердска в апреле

6:27:404/10/2021Фото: ДК Родина
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11 апреля 11:00 большой зал - "Чебурашка", спектакль Новосибирского областного театра кукол 0+.

АФИША

МАУ «Дворец культуры «Родина»

10 апреля 11:00 малый зал

«Чудо-кораблик капитана Ёжика»

Спектакль театра «Золотая рыбка» (Новосибирск) 0+

10 апреля 17:00 большой зал

«Ох уж эта Анна!» Спектакль театра "Заводной Апельсин" 16+

11 апреля 11:00 большой зал

«Чебурашка»

Спектакль Новосибирского областного театра кукол 0+

11 апреля 17:00 ауд. 301

«Бог ездит на велосипеде»

Премьера спектакля Заслуженного коллектива народного творчества театра-студии «Гистрион» под руководством Натальи Солодухиной 12+

15 апреля 18:00 большой зал

Фильм-мюзикл «А зори здесь тихие…»

Показ фильма в постановке образцового коллектива

студии популярной музыки «Город песен» 12+

23 апреля 18:00 большой зал

Транссибирский Арт-Фестиваль

Материалы предоставлены  "ДК Родина"
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