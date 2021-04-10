С Днем ПВО-2021: прикольные открытки и поздравления в стихах на 11 апреля

День войск противовоздушной обороны (ПВО) – профессиональный праздник военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, введенный Указом Президента Российской Федерации от 31.05.2006 №549 и отмечаемый во второе воскресенье апреля ежегодно.
День ПВО отмечают все военнослужащие, так или иначе, имеющие отношение к обороне воздушных границ Российской Федерации.
Поздравь друзей открыткой и поздравлением в смс!
Поздравляю вас с этим праздником
Войск противовоздушной обороны,
Благодарю, причастного каждого
За небо чистое, без конфликтов и войн.
Вам желаю здоровья крепчайшего,
Уважения, гармонии в семье,
Событий много хороших и важных,
Добрых мыслей лишь в голове.
Пусть небо будет чистым —
Оно родное, наше.
За этот снег пушистый!
Да разве есть что краше?
Родных просторов стражи,
А от врага — защита.
В День ПВО вот даже
От пульта не спеши ты!
К нам не придут с мечами.
... такое уж бывало...
Ракетой отвечаем,
Учтут — не будет мало!
С Днём противовоздушной обороны
Прими ты поздравления скорей,
Для всей страны защитник ты, бесспорно,
Отважным будь, держись всегда бодрей!
Пусть близкие тобою возгордятся,
Сама удача в руки приплывёт,
И будет, обязателльно, сбываться
Всё то, что удовольствие несёт!
Всем, кто в противовоздушной обороне
Служит преданно уже который год,
Желаем, чтоб всегда на небосклоне
Был только мир, который нас спасет!
Пускай вам луч удачи ярко светит,
Желаем вам лишь красочной весны!
За нашу безопасность вы в ответе,
А значит, вы все мужества полны!
Я войска ПВО
От души поздравляю,
Отважным ребятам
Удачи желаю.
Чтоб были, здоровы,
Успешны, сильны,
Не будет пусть только,
Ребята, войны.
Пусть семьи оплотом
Покоя вам будут,
Пусть крепнет ваш дух
И сил не убудет.
Источник: pozdravok