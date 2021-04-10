Мэрия Бердска под руководством Шестернина потратит 4,5 млн рублей на информирование горожан о своей работе в 2021 году
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Мэрия Бердска под руководством Шестернина потратит 4,5 млн рублей на информирование горожан о своей работе в 2021 году

6:04:204/10/2021,Анастасия СолодковаФото: berdsk.nso.ru
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За эти деньги чиновники надеются повысить долю населения, выражающего удовлетворенность прозрачностью власти, до 40%. А по просмотрам сайта за год мэрия перевыполнила план.

Муниципальные служащие считают гласность «важнейшим показателем эффективности их функционирования»

Стало известно, сколько бердская власть тратит на свою открытость. В апреле 2021 года мэр Бердска Евгений Шестернин внес изменения в программу «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории города Бердска на 2019-2021 годы». Ее приняли, судя по подписанному градоначальником постановлению, в феврале 2019 года.

Как сказано в документе, программа призвана формировать открытое информационное пространство в Бердске для обеспечения права граждан на доступ к информации о деятельности власти, а также ради гласности и открытости «деятельности органов местного самоуправления в вопросах общественно значимой информации». Ограничения в распространении информации, составляющей ту или иную тайну, установлены действующим законодательством.

Итак, власть берет на себя ответственность:
за информирование граждан и организаций о проектах, принятых правовых актах и о другой официальной информации;

за информирование о деятельности и принятых решениях органов местного самоуправления по различным общественно значимым направлениям развития Бердска посредством опубликования материалов в газете, размещения на официальном сайте администрации города, в соцсетях и телевизионном эфире;

за организацию и проведение информационно-разъяснительной работы по актуальным и интересующим население и организации вопросам социально-экономического развития города.

Финансирование всего запланированного программой осуществляется за счет средств бердского бюджета в пределах утвержденных ассигнований на указанные цели на соответствующий финансовый год. Общий объем средств составляет 15 856 300 рублей.

- на 2019 год – 4 350,0 тыс. рублей;
- на 2020 год –6 971,3 тыс. рублей;
- на 2021 год –4 535,0 тыс. рублей.

Чего хочет достичь власть, тратя бюджетные деньги? Прежде всего, чиновники надеются повысить долю населения, выражающего удовлетворенность степенью информированности о социально-экономическом развитии Бердска. И поддерживать эту планку на уровне не менее 40%.

Предполагается, что благодаря программе ежегодный охват бердчан информацией о деятельности органов власти достигнет уровня не менее 60% общей численности населения города. К концу действия программы, то есть до 1 января 2022 года, количество посещений на официальном сайте мэрии должно вырасти до 46 000.

«Увеличивать долю граждан, принимающих участие в решении вопросов местного значения на территории Бердска до 5,7 к концу 2021 года. Обеспечивать ежегодное проведение мониторинга информированности населения города о деятельности органов местного самоуправления, основных направлениях социально-экономического развития», - есть и такие пункты в программных задачах.

Открытость и прозрачность деятельности власти чиновники считают «важнейшим показателем эффективности их функционирования». И достигается это, как сказано в мэрском постановлении, «во взаимодействии органов местного самоуправления со средствами массовой информации, в налаживании информационных каналов связи через интернет-порталы и социальные сети».

Судя по официальной статистике, за последнюю неделю на сайте мэрии Бердска побывало 1638 посетителей. Наибольшее число пришлось на понедельник. С 10 апреля 2020-го по 9 апреля 2021 года зарегистрировано 55 498 посетителей сайта. Подавляющее их большинство заходят с компьютеров и через поисковые системы. Так что по посетителям администрация план уже перевыполнила.


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