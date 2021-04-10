Что можно сеять и делать с рассадой в выходные 10 и 11 апреля 2021 года по лунному календарю?

10 и 11 апреля - благоприятное время для посева зелени и пряных трав, а также невысоких томатов.
Это 27, 28 и 29 лунные дни. Луна находится в знаке Овна. Овен считается неплодородным знаком, поэтому посеянные сегодня растения будут вялыми и слабыми.
Что благоприятно в Овне?
- работать с землей - пахать, рыхлить, окучивать;
- делать санитарную обрезку, прореживать всходы;
Что можно посеять и посадить?
Пекинская капуста, редис, базилик, листовые салаты, петрушку, люцерну.
Корнеплоды: картофель, морковь, свекла, сельдерей корневой, чеснок - все то, что дает урожай в земле, а не на ее поверхности.
10 и 11 апреля - это последние два дня перед Новолунием. Луна сейчас убывает и ее силы совсем на исходе. Желательно в эти два дня не заниматься посевом и пикировкой популярных овощных культур. Таких, как огурцы, помидоры, баклажаны, перцы.
12 апреля - Новолуние - не рекомендуются никакие виды работ.