Кофе Лювак: почему самый необычный кофе так хорош и так дорого стоит

Кофе лювак, или копи-лювак известен своих необычным способом производства. Он также считается одним из самых дорогих кофе на планете со стоимостью более его 500 евро за килограмм. О том, чем хорош напиток из этих зерен и почему так дорого стоит - в нашем материале.
Что это такое? Копи-лювак производят в Индонезии, на Филиппинах, в Южной Индии и во Вьетнаме. Но прославился по всему миру тем, как его делают. Технология довольно проста: мусанги (небольшое млекопитающие рода виверровых) едят спелые плоды кофейного дерева, затем переваривают их и испражняют зерна. В результате такой обработки растворяется мякоть кофейных зерен, после чего их собирают, высушивают на солнце и обжаривают.
Необычный способ производства дает кофе несколько преимуществ. Во время прохождения зерен через желудочно-кишечный тракт животного они пропитываются желудочным соком и пищеварительными ферментами, поэтому расщепляются некоторые белки. Из-за такого воздействия изменяется состав аминокислот, что влияет на исходный аромат кофейных зёрен и особый вкус - он лишен неприятной горечи и имеет карамельный привкус. Мусанги выбирают самые сочные, вкусные и спелые ягоды кофе, что делает конечный напиток более мягким и нежным, из-за этого в нем больше полезных для здоровья компонентов.
Считается, что копе-лювак за счет линолевой кислоты замедляет процессы старения, улучшает внешний вид кожи, регулирует концентрацию инсулина в крови, расщепляет жировые клетки, увеличивает мозговую активность - память, концентрацию внимания. Напиток также содержит большое количество антиоксидантов, которые омолаживают организм, благотворно влияют на состояние волос и ногтей, повышают уровень энергии и тонизируют.
Почему такой дорогой?
Копи-лювак имеет такую высокую цену из-за тяжелого труда людей, которые его собирают - им приходится искать сырье в кофейных кустах целыми днями, после чего мыть, высушивать и обжаривать. Объем такого кофе не превышает нескольких сотен килограммов в год. Однако сейчас в некоторых регионах его изготавливают в промышленных масштабах и мустанги держат в клетках. В отличает от обычного производства, животных кормят любыми ягодами, в то время как мусанги выбирают самые лучшие. Некоторые считают, что это сказывается на аромате и вкусе напитка.
Чашка копи-лювак в Токио, Сингапуре, Лондоне и Нью-Йорке может стоить 100 долларов, в то время как 100 грамм оцениваются в 150 долларов. В России один килограмм можно купить примерно за 25 тысяч рублей, причем сейчас в стране много подделок. Несмотря на это, копи-лювак не самый дорогой кофе в мире. Первое место занимает “Черный бивень”, который производится из зерен, пропущенных через желудочно-кишечный тракт слонов. Его цена может доходить 1100 долларов за килограмм.
При этом, копи-лювак на территории Вьетнама продается в обычных супермаркетах и стоит 10-50 долларов за пачку. Дело в том, что это - обман. Лювак в стране практически нет, и за такую цену он просто не может продаваться. Родина этого кофе - Индонезия, поэтому самый лучший напиток производится там.