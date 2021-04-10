Путин поедет на место приземления Гагарина и проведет совещание по космосу 12 апреля

Президент России необычно отметит День космонавтики в 2021 году - в 60-летие первого полета человека в космос. Владимир Путин в День 12 апреля поедет в Энгельс, где побывает на месте приземления первого в истории человечества космонавта - Юрия Гагарина. Как рассказал накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, глава государства там проведет совещание по космосу.
"Он полетит в Энгельс, посетит место приземления Гагарина, там на этом месте такой скромный музейно-парковый комплекс. Также Путин проведет отдельное совещание, на котором будут обсуждаться долгосрочные приоритеты развития космической деятельности России", - констатировал представитель Кремля.
Совещание состоится в режиме видеоконференции, уточнил Песков.
"День космонавтики - это день нашей национальной гордости, и, конечно, президент не может оставить этот день без своего внимания", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
Напомним, 12 апреля 1961 года ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1"с советским космонавтом Юрием Гагариным на борту. Он стал первым человеком в космосе. После витка вокруг земли Гагарин высадился в Саратовской области. На том историческом месте планируют открыть парк Покорителей космоса.
______________________________________________________________
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.