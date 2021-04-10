Путин поедет на место приземления Гагарина и проведет совещание по космосу 12 апреля
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Яндекс.ДиректВозврат денег от брокера легальноУзнать большеliderlawyer.comСкрыть объявлениеНовый ЖК в Алании от застройщика!Узнать большеyektahomes.ruПроектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/Скрыть объявлениеКупите вечернее платьеУзнать большеvvb.com.uaСкрыть объявлениеАгентства недвижимости в Турции!Узнать большеturk.estateПроектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/Скрыть объявление

Путин поедет на место приземления Гагарина и проведет совещание по космосу 12 апреля

11:41:174/10/2021Фото: kremlin.ru
0

"День космонавтики - это день нашей национальной гордости, и, конечно, президент не может оставить этот день без своего внимания", - подчеркнули в Кремле.

человек
Владимир Путин 12 апреля, в День космонавтики, поедет в Энгельс

Президент России необычно отметит День космонавтики в 2021 году - в 60-летие первого полета человека в космос. Владимир Путин в День 12 апреля поедет в Энгельс, где побывает на месте приземления первого в истории человечества космонавта - Юрия Гагарина. Как рассказал накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, глава государства там проведет совещание по космосу.

"Он полетит в Энгельс, посетит место приземления Гагарина, там на этом месте такой скромный музейно-парковый комплекс. Также Путин проведет отдельное совещание, на котором будут обсуждаться долгосрочные приоритеты развития космической деятельности России", - констатировал представитель Кремля.

Совещание состоится в режиме видеоконференции, уточнил Песков.

"День космонавтики - это день нашей национальной гордости, и, конечно, президент не может оставить этот день без своего внимания", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Напомним, 12 апреля 1961 года ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1"с советским космонавтом Юрием Гагариным на борту. Он стал первым человеком в космосе. После витка вокруг земли Гагарин высадился в Саратовской области. На том историческом месте планируют открыть парк Покорителей космоса.


______________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

 

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
космоскосмическая отрасльприземлениемузейно-парковый комплекскорабль "Восток-1"
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Космос точно будет наш?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    10 апреля – Великая Родительская суббота-2021: как по православному помянуть близких в самый длинный пост
    11:20:18 4/10/2021
    10 апреля – Великая Родительская суббота-2021: как по православному помянуть близких в самый длинный пост
    БердскБизнесмен Голубев из Бердска за свой счет построил крупный спорткомплекс в Новосибирске и назвал его в честь Карелина
    11:14:27 4/10/2021
    Бизнесмен Голубев из Бердска за свой счет построил крупный спорткомплекс в Новосибирске и назвал его в честь Карелина
    Получить права и зарегистрировать транспортное средство через сайт Gosuslugi.ru
    11:00:47 4/10/2021
    Получить права и зарегистрировать транспортное средство через сайт Gosuslugi.ru
    Похороны принца Филиппа пройдут без публичного прощания из-за пандемии
    10:38:39 4/10/2021
    Похороны принца Филиппа пройдут без публичного прощания из-за пандемии
    С Днем брата и сестры 10 апреля: сердечные открытки и поздравления дорогому Брату
    10:23:33 4/10/2021
    С Днем брата и сестры 10 апреля: сердечные открытки и поздравления дорогому Брату
    Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2021 года: как провести субботу знакам зодиака?
    10:20:45 4/10/2021
    Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2021 года: как провести субботу знакам зодиака?
    БердскЧто обещала власть Бердска, но так и не исполнила за последние 5 лет
    10:14:32 4/10/2021
    Что обещала власть Бердска, но так и не исполнила за последние 5 лет
    Ради защиты жертв домашнего насилия обязал изменить статью УК Конституционный суд РФ
    10:06:34 4/10/2021
    Ради защиты жертв домашнего насилия обязал изменить статью УК Конституционный суд РФ
    БердскВ Бердске откроют Центр грамотности: На кого рассчитано переоснащение библиотеки, стало известно
    9:51:41 4/10/2021
    В Бердске откроют Центр грамотности: На кого рассчитано переоснащение библиотеки, стало известно
    БердскРежим черного неба на 10-12 апреля объявили в Новосибирске
    9:34:06 4/10/2021
    Режим черного неба на 10-12 апреля объявили в Новосибирске