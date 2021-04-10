Кармические отношения: с кровными людьми, любовными, родственными душами

Что влекут за собой кармические отношения?
Ну, кто-нибудь сказал вам, что какое-то бедствие, которое вы пережили, было «плохой кармой»? Как будто судьба управляет вашей жизнью?
Вы висите на волоске, и вместе с вами связаны ваши сложные отношения?
Астрология, Нью Эйдж и некоторые восточные религии предполагают, что люди живут разными жизнями. Между жизнями мы размышляем о том, что мы узнали за время, проведенное на Земле, и что испытать в следующий раз, пишет www.yourtango.com
Часто мы пытаемся закончить урок, который не усвоили при жизни. Отсюда «карма».
Мы планируем это, но Бог или Дух помогают нам в этом планировании. Потом мы рождаемся и, к сожалению, ничего этого не помним.
Когда события и люди появляются в нашей жизни, они чувствуют себя обреченными, потому что происходят через совпадения и синхронности, которые кажутся судьбой.
Эти судьбоносные отношения делятся на три типа, но только один из них обычно называют «кармическим», что создает некоторую путаницу.
1. Родственные отношения.
Партнеры обычно - но не всегда - романтические партнеры. Хотя они сталкиваются с проблемами из мира, который пытается их разлучить, они созданы для того, чтобы быть вместе .
Они прекрасно ладят и испытывают любовь и счастье до тех пор, пока оба живут, после того, как преодолеют трудности, поставленные их обстоятельствами.
Они преподают друг другу уроки, но гармонично, что удерживает их вместе на всю жизнь.
2. Классические «кармические» отношения.
Обычно это любовники, но это не обязательно. Если у вас были ужасные отношения с жестоким родителем, это тоже могут быть кармические отношения.
Кармические отношения кажутся ужасными. Люди застряли в нездоровой динамике, такой как супружеское насилие, алкоголизм или созависимо-нарциссические отношения.
Один человек - обидчик, который вряд ли изменится. Единственное, что происходит, - это учение со стороны жертвы, у которой проблемы с самооценкой.
Жертва приходит к выводу, что через насилие он или она намного более достойный человек, чем они когда-либо думали. Урок заключается в том, чтобы стать достаточно сильным, чтобы уйти.
Иногда обучение имеет более высокую цель, чтобы жертва могла позже поднять настроение другим людям. Никто не может сделать это лучше, чем кто-то, кто пережил такие же тяжелые эмоции в ситуации, которая кажется невозможной.
Некоторые из этих ситуаций шокируют и невероятно болезненны. Вспомните фильм Фарры Фосетт «Пылающая кровать» .
3. Отношения с Близнецовым Пламенем.
Говорят, что Близнецовые Пламена - это два человека, образованные одной душой.
Близнецовые пламена могут быть друзьями, родителем и ребенком или другими близкими отношениями. Эти два человека эмоционально тесно связаны, и по крайней мере один из них отчаянно хочет, чтобы отношения наладились.
Есть два типа отношений с близнецовым пламенем. Астролог Молли МакКорд говорит, что все отношения Близнецовых Пламен существуют, чтобы научить мир больше о любви, но это не совсем так.
Один тип служит примером для других, а другой только учит людей, вовлеченных в отношения.
Тем не менее, влюбленные борются за свое право на брак, и в конце концов все идет хорошо. Родители и общество пересматривают свое отношение, наблюдая за этими преданными молодыми любовниками.
Это долгое открытие того, почему это никогда не могло сработать, а отпускание выводит боль на совершенно новый уровень.
В «примере» близнецового пламени общество категорически против создания пары.
Подумайте об однополых браках. Пара, добиваясь своей мечты о единении, показывает другим людям, что любовь более всеобъемлющая и обширная, чем их предыдущие представления.
Мы с мужем были родственными душами, но не «образцом» близнецов, потому что у нас не было множества людей, которые не одобряли наши отношения.
В чем разница между близнецовым пламенем, «предназначенным для того, чтобы преподать вам урок», и кармическими отношениями?
Кармический партнер часто слишком жесток и слишком поврежден, чтобы чему-то научиться или измениться.
Через пятнадцать лет они по-прежнему будут бить по бутылке, стрелять, обмывать кого-то еще, чтобы поддержать их привычку, или бить свою следующую жену.
«Урок» близнецового пламени часто не означает причинения вам вреда, но не видит выбора в ситуации, в которой находится. Подумайте о созависимом женатом парне, который возвращается к кармической жене, чтобы сделать взрослых детей и родственников жены. счастливый.
Они действительно любили вас, и они не хотели причинять вам боль, и у них было много прекрасных качеств, из-за которых им было трудно расстаться.
Эти души называют «близнецовыми пламенами», потому что, если внимательно посмотреть на эмоциональные и психологические проблемы каждого человека - они одинаковы!
Им нужно выучить один и тот же урок, и они пришли преподать друг другу один и тот же урок.
Когда вы наконец отказываетесь от кармических отношений, вы понимаете, каким скунсом был этот человек. Вы не чувствуете ни капли сожаления о боли, которую человек мог испытать после вашего ухода.
С «уроком» близнецовым пламенем вы оба были хорошими людьми. У вас обоих были добрые намерения. Вы имели в виду хорошо.
Это одно из тех отношений, которые могли бы сработать, если бы ... если бы только.
Понимание кармических отношений - первый шаг к исцелению.
Почему это имеет значение? Какие отношения были у вас?
Как только вы это поймете, это может указать вам на исцеление, которое вам нужно сделать, и на перенаправление, которое вам нужно принять в своей жизни.
Вся причина, по которой у нас есть карма с другим человеком, заключается в том, что мы пропустили шаг в эмоциональном обучении, о котором мы в первую очередь споткнулись.
Если мы не усвоим урок на этот раз, у нас может снова быть эта карма с этим человеком или кем-то очень похожим, в этой жизни или в следующей.