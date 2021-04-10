Суд над задушившим 13-летнюю падчерицу не состоится
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Суд над задушившим 13-летнюю падчерицу не состоится

12:25:244/10/2021Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В ходе расследования выяснилось, что в день убийства отчим употреблял наркотики. Казалось бы, все очевидно, идет расследование и скоро материалы уголовного дела передадут в суд. Но случилось непредвиденное.

управление следственного комитета
В СК России по Тверской области факт смерти обвиняемого в убийстве малолетней девочки подтвердили

Смерть 13-летней девочки в Тверской области от рук отчима стала федеральной новостью. Напомним, трагедия произошла в феврале 2021 года. Вику убил 33-летний сожитель ее матери, полагает следствие. В СК отметили, что он имеет судимость за тяжкое преступление.

Известно, что после совершения убийства ребенка мужчина скрылся с ценностями, найденными в квартире. Его объявили в федеральный розыск, но вскоре задержали в Твери. В ходе расследования выяснилось, что в день убийства отчим употреблял наркотики.

Казалось бы, все очевидно, идет расследование и скоро материалы уголовного дела передадут в суд для вынесения приговора. Но по данным портала toptver.ru этого не произойдет, так как подозреваемый в убийстве падчерицы Никита Сильнов умер.

СК подтвердил изданию факт смерти обвиняемого в убийстве малолетней. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства его гибели.

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