Суд над задушившим 13-летнюю падчерицу не состоится

Смерть 13-летней девочки в Тверской области от рук отчима стала федеральной новостью. Напомним, трагедия произошла в феврале 2021 года. Вику убил 33-летний сожитель ее матери, полагает следствие. В СК отметили, что он имеет судимость за тяжкое преступление.
Известно, что после совершения убийства ребенка мужчина скрылся с ценностями, найденными в квартире. Его объявили в федеральный розыск, но вскоре задержали в Твери. В ходе расследования выяснилось, что в день убийства отчим употреблял наркотики.
Казалось бы, все очевидно, идет расследование и скоро материалы уголовного дела передадут в суд для вынесения приговора. Но по данным портала toptver.ru этого не произойдет, так как подозреваемый в убийстве падчерицы Никита Сильнов умер.
СК подтвердил изданию факт смерти обвиняемого в убийстве малолетней. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства его гибели.