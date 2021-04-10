Похороны принца Филиппа пройдут без публичного прощания из-за пандемии

Букингемский дворец отменил публичное прощание с умершим накануне принцем Филиппом, супругом королевы Великобритании Елизаветы II. Как сообщает ВСС, похороны будут королевскими, но не государственными. Именно так хотел сам покойный при жизни. Елизавета II из-за пандемии решила изменить траурную церемонию. На сутки приспустят флаги на всех государственных зданиях Великобритании.
До погребения тело принца Филиппа останется в королевском Виндзорском дворце под Лондоном, церемония похорон пройдет в часовне Святого Георгия. Королевский двор «с сожалением» просит публику в связи с пандемией не приезжать на похороны, передает издание.
Обычно церемония государственных похорон проводилась в случае смерти самого монарха. Ее организует Геральдическая палата. Такая церемония положена также наследникам престола и членам королевской семьи, имеющим высокое воинское звание.
По сценарию похорон принца Филиппа, на прощание в Лондоне и Виндзоре должны были собраться тысячи людей, чтобы наблюдать за процессией. К смерти супруга королевы готовились заранее. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", он не дожил до своего 100-летия 2 месяца. Кроме того, он находился в больнице с 16 февраля.
Пандемия внесла свои коррективы. Тем более, что сейчас в Британии действуют жесткие ограничения на массовые мероприятия из-за локдауна.
_________________________________________________________
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.