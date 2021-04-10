Бизнесмен Голубев из Бердска за свой счет построил крупный спорткомплекс в Новосибирске и назвал его в честь Карелина

Крупнейший бизнесмен Бердска Виктор Голубев построил многофункциональный спортивны комплекс в левобережной части Новосибирска, за что получил благодарность от губернатора Андрея Травникова. Церемония открытия спорткомплекса состоялась 9 апреля.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Травников вместе с олимпийскими чемпионами Ириной Минх и Александром Карелиным дал старт работе нового спортивного сооружения.
«Спортсмены, как никто другой, могут искренне порадоваться за своих коллег и друзей. Сегодня мы особенно радуемся за баскетболисток, представителей других командных видов спорта, за девушек, занимающихся художественной гимнастикой. В Новосибирской области появился еще один очень нужный спортивный объект. Особая благодарность – почетному строителю России Виктору Голубеву за его преданность избранному делу», – сказал губернатор на церемонии перерезания ленточки.
В ответ Голубев вручил президенту баскетбольного клуба «Динамо» Ирине Минх символический ключ от нового спорткомплекса.
Многофункциональный спортивный комплекс назвали «Александрит». По единодушному решению команды СК «Кристалл», новый спорткомплекс назван в честь сибирского борца-самородка, трехкратного Олимпийского чемпиона, Героя России Александра Карелина. Спорткомплекс построен бердским ПО «Кристалл» за счет внебюджетных средств менее чем за два года рядом с быстроразвивающимся жилым комплексом «Акатуйский».
По официальным данным, площадь объекта более 8000 кв. метров, главная арена – площадки для игр в баскетбол, волейбол и мини-футбол. Трибуны рассчитаны на 799 мест, имеется гостиница на 120 мест и кафе. Новый спортивный центр уже аккредитован на большое количество популярных видов спорта. Центр станет базовым для женского баскетбольного клуба «Динамо», соревнований и мастер-классов по художественной гимнастике. Планируется открытие бассейна и катка.
"Кристалл" везде
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", спортплощадки СК «Кристалл» находятся в Искитиме и Бердске. СК «Кристалл» культивирует хоккей, фигурное катание, футбол, баскетбол, волейбол, плавание, водное поло, бокс, настольный теннис, тяжелую атлетику, пауэрлифтинг и другие виды спорта.
- Опыт бердского клуба «Кристалл» – это пример, как в современных экономических условиях, при участии частного капитала, можно развивать спорт, физкультуру, реализовывать проекты по реконструкции и строительству объектов спортивной инфраструктуры, организовывать новые жизнеспособные формы спортивных клубов, - отметили в правительстве Новосибирской области.
Напомним, что Виктор Голубев является почетным гражданином Бердска.
_________________________________________________________
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.