Бизнесмен Голубев из Бердска за свой счет построил крупный спорткомплекс в Новосибирске и назвал его в честь Карелина
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Бизнесмен Голубев из Бердска за свой счет построил крупный спорткомплекс в Новосибирске и назвал его в честь Карелина

11:14:274/10/2021Фото: Nso.ru
0

Губернатор и олимпийские чемпионы разрезали ленточку. "Особая благодарность – почетному строителю России Виктору Голубеву за его преданность избранному делу", - сказал Травников на церемонии открытия.

люди
Крупнейший бизнесмен Бердска Виктор Голубев - второй слева

Крупнейший бизнесмен Бердска Виктор Голубев построил многофункциональный спортивны комплекс в левобережной части Новосибирска, за что получил благодарность от губернатора Андрея Травникова. Церемония открытия спорткомплекса состоялась 9 апреля.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Травников вместе с олимпийскими чемпионами Ириной Минх и Александром Карелиным дал старт работе нового спортивного сооружения.

«Спортсмены, как никто другой, могут искренне порадоваться за своих коллег и друзей. Сегодня мы особенно радуемся за баскетболисток, представителей других командных видов спорта, за девушек, занимающихся художественной гимнастикой. В Новосибирской области появился еще один очень нужный спортивный объект. Особая благодарность – почетному строителю России Виктору Голубеву за его преданность избранному делу», – сказал губернатор на церемонии перерезания ленточки.

В ответ Голубев вручил президенту баскетбольного клуба «Динамо» Ирине Минх символический ключ от нового спорткомплекса.

Многофункциональный спортивный комплекс назвали «Александрит». По единодушному решению команды СК «Кристалл», новый спорткомплекс назван в честь сибирского борца-самородка, трехкратного Олимпийского чемпиона, Героя России Александра Карелина. Спорткомплекс построен бердским ПО «Кристалл» за счет внебюджетных средств менее чем за два года рядом с быстроразвивающимся жилым комплексом «Акатуйский».

По официальным данным, площадь объекта более 8000 кв. метров, главная арена – площадки для игр в баскетбол, волейбол и мини-футбол. Трибуны рассчитаны на 799 мест, имеется гостиница на 120 мест и кафе. Новый спортивный центр уже аккредитован на большое количество популярных видов спорта. Центр станет базовым для женского баскетбольного клуба «Динамо», соревнований и мастер-классов по художественной гимнастике. Планируется открытие бассейна и катка.

"Кристалл" везде

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", спортплощадки СК «Кристалл» находятся в Искитиме и Бердске. СК «Кристалл» культивирует хоккей, фигурное катание, футбол, баскетбол, волейбол, плавание, водное поло, бокс, настольный теннис, тяжелую атлетику, пауэрлифтинг и другие виды спорта.

- Опыт бердского клуба «Кристалл» – это пример, как в современных экономических условиях, при участии частного капитала, можно развивать спорт, физкультуру, реализовывать проекты по реконструкции и строительству объектов спортивной инфраструктуры, организовывать новые жизнеспособные формы спортивных клубов, - отметили в правительстве Новосибирской области.

Напомним, что Виктор Голубев является почетным гражданином Бердска.

_________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
открытиеспортивный комплекс
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Каким спортом вы занимаетесь?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскБизнесмен Голубев из Бердска за свой счет построил крупный спорткомплекс в Новосибирске и назвал его в честь Карелина
    11:14:27 4/10/2021
    Бизнесмен Голубев из Бердска за свой счет построил крупный спорткомплекс в Новосибирске и назвал его в честь Карелина
    Получить права и зарегистрировать транспортное средство через сайт Gosuslugi.ru
    11:00:47 4/10/2021
    Получить права и зарегистрировать транспортное средство через сайт Gosuslugi.ru
    Похороны принца Филиппа пройдут без публичного прощания из-за пандемии
    10:38:39 4/10/2021
    Похороны принца Филиппа пройдут без публичного прощания из-за пандемии
    С Днем брата и сестры 10 апреля: сердечные открытки и поздравления дорогому Брату
    10:23:33 4/10/2021
    С Днем брата и сестры 10 апреля: сердечные открытки и поздравления дорогому Брату
    Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2021 года: как провести субботу знакам зодиака?
    10:20:45 4/10/2021
    Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2021 года: как провести субботу знакам зодиака?
    БердскЧто обещала власть Бердска, но так и не исполнила за последние 5 лет
    10:14:32 4/10/2021
    Что обещала власть Бердска, но так и не исполнила за последние 5 лет
    Ради защиты жертв домашнего насилия обязал изменить статью УК Конституционный суд РФ
    10:06:34 4/10/2021
    Ради защиты жертв домашнего насилия обязал изменить статью УК Конституционный суд РФ
    БердскВ Бердске откроют Центр грамотности: На кого рассчитано переоснащение библиотеки, стало известно
    9:51:41 4/10/2021
    В Бердске откроют Центр грамотности: На кого рассчитано переоснащение библиотеки, стало известно
    БердскРежим черного неба на 10-12 апреля объявили в Новосибирске
    9:34:06 4/10/2021
    Режим черного неба на 10-12 апреля объявили в Новосибирске
    Календарь дачника на 10 апреля 2021 года: что благоприятно в 27лунный день?
    9:20:28 4/10/2021
    Календарь дачника на 10 апреля 2021 года: что благоприятно в 27лунный день?