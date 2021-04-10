Лунный календарь посева и ухода за растениями с 15 по 25 апреля 2021: можно ли обрезать растения и что сделать для скорого роста поросли

Данные лунного календаря очень помогают правильно выбирать для себя наиболее подходящие дни с учетом лунной фазы и прохождения Луны в разных знаках зодиака, которые могут плодородными и неплодородными.
15-17 апреля 2021
- В огороде— посев фасоли, бобов, гороха, дыни, пекинской капусты, лука, высадка рассады лука-порея. Посев укропа, петрушки, кабачков, патиссонов. Посев сидератов, рыхление почвы.
- В цветнике— хорошие дни для посадки ампельных цветов.
- В саду— посадка земляники, винограда, ягодных кустарников, лимонника. Можно удалять лишние тонкие побеги.
- Не рекомендуется пикировать и пересаживать рассаду.
18, 19 апреля
- В теплице, огороде— посев и посадка практически всех овощных растений. Высадка в парник или пленочную теплицу рассады ранних томатов, баклажанов, огурцов. Посев в грядку фасоли, кабачков, цуккини, патиссонов, тыквы. Посев семян редиса, белокочанной капусты поздней, краснокочанной, брокколи, фасоли, укропа, кресс-салата, посадка картофеля. Полив. Минеральная подкормка.
- В цветнике— благоприятное время для посадки цветов, однолетников и многолетников.
- В саду— прививка, пересадка и посадка ягодных кустарников, винограда, деление кустарников. Посев сидератов. Минеральная подкормка.
- Не рекомендуется обрезка и применение ядохимикатов.
20, 21, 22 апреля
- В огороде— посев фасоли кустовой спаржевой, салата, скорцонера, фенхеля, базилика. Рыхление сухой земли, подготовка грядок, прополка.
- В саду— посев газонных трав, обрезка усов земляники, нарезка черенков ягодных кустарников для посадки. Прививка. Можно сажать ягодные кустарники, кроме малины.
- Не рекомендуются поливы и подкормки.
- Деление и пересадка хризантем.
- Посадка ягодных кустарников на участке (малина, голубика, смородина и т.д.).
23, 24 апреля
- В огороде— прореживание всходов, подготовка грядок. Высадка капустной рассады. Посев укропа, петрушки, фенхеля, артишока, горького перца, огурцов. Прополка, пикировка, полив растений, борьба с болезнями и вредителями.
- В цветнике— благоприятный день для посева однолетних цветов, декоративных кустарников, деления многолетников.
- В саду— формирующая обрезка, прививка, посадка черенков ягодных кустарников, земляники, винограда, крыжовника, присыпка отводков. Подкормка минеральными удобрениями.
- Не рекомендуется замачивание семян.
25, 26 апреля
- В огороде— высадка рассады горького перца, капусты, спаржи. Посев салата, шпината, сельдерея, петрушки листовой, гороха, фасоли, кукурузы, кабачков, огурцов, капусты, баклажан, перца, помидоров. Посадка картофеля. Подготовка грядок. Минеральная подкормка.
- В цветнике— удачный день для посадки роз и вьющихся растений, укоренения черенков.
- В саду— посев сидератов, газонных трав, ягодных кустарников, плодовых деревьев. Формирующая и омолаживающая обрезка.
- Не рекомендуется прививать, пересаживать, опрыскивать растения.
Источник: handmade-garden