Лунный календарь посева и ухода за растениями с 15 по 25 апреля 2021: можно ли обрезать растения и что сделать для скорого роста поросли
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Лунный календарь посева и ухода за растениями с 15 по 25 апреля 2021: можно ли обрезать растения и что сделать для скорого роста поросли

6:20:244/10/2021
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Период с 15 по 15 апреля является очень удачным для дачных работ, поскольку в этот период Луна растет и многие виды работ очень благоприятны.

рассада
Лунный календарь очень помогает в планировании работ

Данные лунного календаря очень помогают правильно выбирать для себя наиболее подходящие дни с учетом лунной фазы и прохождения Луны в разных знаках зодиака, которые могут плодородными и неплодородными.

15-17 апреля 2021

  • В огороде— посев фасоли, бобов, гороха, дыни, пекинской капусты, лука, высадка рассады лука-порея. Посев укропа,  петрушки, кабачков, патиссонов. Посев сидератов, рыхление почвы.
  • В цветнике— хорошие дни для посадки ампельных цветов.
  • В саду— посадка земляники, винограда, ягодных кустарников, лимонника. Можно удалять лишние тонкие побеги.
  • Не рекомендуется пикировать и пересаживать рассаду.

18, 19 апреля

  • В теплице, огороде— посев и посадка практически всех овощных растений. Высадка в парник или пленочную теплицу рассады ранних томатов, баклажанов, огурцов. Посев в грядку  фасоли, кабачков, цуккини, патиссонов, тыквы. Посев семян редиса, белокочанной капусты поздней, краснокочанной, брокколи, фасоли, укропа, кресс-салата, посадка картофеля.  Полив. Минеральная подкормка.
  • В цветнике— благоприятное время для посадки цветов, однолетников и многолетников.
  • В саду— прививка, пересадка и посадка ягодных кустарников, винограда, деление кустарников. Посев сидератов. Минеральная подкормка.
  • Не рекомендуется обрезка и применение ядохимикатов.

20, 21, 22 апреля

  • В огороде— посев фасоли кустовой спаржевой, салата, скорцонера, фенхеля, базилика. Рыхление сухой земли, подготовка грядок, прополка.
  • В саду— посев газонных трав, обрезка усов земляники, нарезка черенков ягодных кустарников для посадки. Прививка. Можно сажать ягодные кустарники, кроме малины.
  • Не рекомендуются поливы и подкормки.
  • Деление и пересадка хризантем.
  • Посадка ягодных кустарников на участке (малина, голубика, смородина и т.д.).

23, 24 апреля

 
  • В огороде— прореживание всходов, подготовка грядок. Высадка капустной рассады. Посев укропа, петрушки, фенхеля, артишока, горького перца, огурцов. Прополка, пикировка, полив растений, борьба с болезнями и вредителями.
  • В цветнике— благоприятный день для посева однолетних цветов, декоративных кустарников, деления многолетников.
  • В саду— формирующая обрезка, прививка, посадка черенков ягодных кустарников, земляники, винограда, крыжовника, присыпка отводков. Подкормка минеральными удобрениями.
  • Не рекомендуется замачивание семян.

25, 26 апреля

 
  • В огороде— высадка рассады горького перца, капусты, спаржи. Посев салата, шпината, сельдерея, петрушки листовой, гороха, фасоли, кукурузы, кабачков, огурцов, капусты, баклажан, перца, помидоров. Посадка картофеля. Подготовка грядок. Минеральная подкормка.
  • В цветнике— удачный день для посадки роз и вьющихся растений, укоренения черенков.
  • В саду— посев сидератов, газонных трав, ягодных кустарников, плодовых деревьев. Формирующая и омолаживающая обрезка.
  • Не рекомендуется прививать, пересаживать, опрыскивать растения.

Источник: handmade-garden

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дачалунный календарьблагоприятные дни. работа на даче
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