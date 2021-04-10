Таксист изнасиловал уснувшую в машине пассажирку после корпоратива

Уснувшую в пути пассажирку изнасиловал таксист в Москве. По информации РИА Новости, подозреваемого задержали и он дал признательные показания.
"В полицию в ночью на четверг обратилась женщина 1984 года рождения с сообщением об изнасиловании. По ее словам, вечером она возвращалась с корпоратива неподалеку от метро "Белорусская" и вызвала через приложение "Яндекс.Такси" автомобиль", — цитирует агентство свой источник.
Как рассказала женщина, она заказала машину до дома на Ленинском проспекте. А поскольку была пьяна, то заснула во время поездки. А проснулась она о того, что ее насиловал таксист.
Днем подозреваемого задержала полиция. Это оказался уроженец Киргизии 1995 года рождения. На допросе он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК России "Изнасилование". Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.
справка
УК РФ Статья 131. Изнасилование
1. Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, - наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.
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