Таксист изнасиловал уснувшую в машине пассажирку после корпоратива
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Таксист изнасиловал уснувшую в машине пассажирку после корпоратива

5:13:374/10/2021Фото: pxhere
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Преступника задержали. Им оказался уроженец Киргизии 1995 года рождения, он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

такси
По словам пассажирки, она проснулась от того, что таксист ее насиловал

Уснувшую в пути пассажирку изнасиловал таксист в Москве. По информации РИА Новости, подозреваемого задержали и он дал признательные показания.

"В полицию в ночью на четверг обратилась женщина 1984 года рождения с сообщением об изнасиловании. По ее словам, вечером она возвращалась с корпоратива неподалеку от метро "Белорусская" и вызвала через приложение "Яндекс.Такси" автомобиль", — цитирует агентство свой источник.

Как рассказала женщина, она заказала машину до дома на Ленинском проспекте. А поскольку была пьяна, то заснула во время поездки. А проснулась она о того, что ее насиловал таксист.

Днем подозреваемого задержала полиция. Это оказался уроженец Киргизии 1995 года рождения. На допросе он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК России "Изнасилование". Теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

справка

УК РФ Статья 131. Изнасилование

1. Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, - наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.


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