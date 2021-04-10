13 апреля Рамадан 2021: традиции мусульманского праздника, обряды и что запрещено делать

13 апреля 2021 года у всех мусульман начинается священный месяц Рамадан. Это одновременно и праздник. и долгий пост и и название месяца по лунному календарю. Закончится он вечером 12 мая 2021 года.
Соблюдение поста является одним из пяти главных столпов ислама. Именно с этим праздником связывают написание Корана. Не соблюдать его строго запрещается. Но есть послабления для некоторых людей. Об этом - ниже.
Что можно и нельзя в Рамадан?Первый запрет касается начала поста. Каждый мусульманин накануне начала поста Рамадан выразить свое желание соблюдать пост. Это делается четко, вслух, и должна быть указана категория поста, что этот пост будет постом Рамадан, так бывают и другие посты в исламе. Это действие называется ният. Не совершившему ният запрещено начинать пост.
На протяжении всего месяца (длительность месяца поста определяется лунным календарем, он может идти 29 или 30 дней) действуют строгие запреты в дневное время. Дневным или светлым временем суток называется период от восхода до заката солнца.
Разрешаются в сутки только два приема пищи - утренний называется сухур, он должен быть до рассвета солнца оуже закончиться, и вечерний - ифтар, он может только полного заката солнца.
Во время поста (в светлое время суток) мусульманам запрещается пить (даже воду), есть, курить и вдыхать другой дым для получения удовольствия, вступать в близкую интимную связь. Строго запрещается злиться, ругаться, совершать дурные поступки, пропускать молитву, намеренно нарушать требования поста. Запрещается веселиться и устраивать праздники. Этот период предназначен для духовной работы над собой и очищением.
В период поста на протяжении всего месяца положено делать как можно больше добрых дел, читать Коран, молиться, исправлять свои ошибки, мириться с теми, с кем вы в ссоре, подавать милостыню и помогать ближним. Приветсвуется благотворительность.
Кто не допускается к посту и кому есть послабления?
Пост запрещено держать несовершеннолетним детям (совершеннолетие у мусульман определяется не возрастом, а наступлением половой зрелости), старикам и больным людям. Критерий тяжести заболевания определяется по тому, есть ли надежда на улучшение состояния здоровья в ближайший год, если ее нет - человеку пост держать нельзя.
Не держат пост беременные и кормящие женщины, женщины во время критических дней и очищающиеся после родов. Если женщина перестала кормить ребенка грудью в период поста - она должна приступить к его соблюдению. Женщина во время критических дней пост не держит, но продолжительность поста у нее увеличивается на то количество дней, что она пропустила.
Запрещено держать пост душевнобольным людям, так как они не понимают смысла своих действий.
Могут не соблюдать пост путники, если они путешествуют далеко о дома. Но если они во время поста возвращаются домой - они должны приступить к посту.
Отработка поста
Если человек намеренно нарушил пост, к нему применяются штрафные санкции. Их тяжесть определяется тем, какое нарушение он допустил. Может добавиться 1 день к посту, а может еще 60 дней.
Если человек ненамеренно нарушил пост, то его пост просто продляется на то количество дней, когда он совершил ошибку.
В некоторых случаях отработка поста может быть заменена на денежный штраф либо какие-то действия в виде добрых дел в пользу нуждающихся людей.