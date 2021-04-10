9 июня 2021 года Отдание Пасхи: Что нельзя делать перед праздником Вознесения Господня?

Отдание Пасхи празднуется на 39 день после Пасхи. На 40 день празднуется Вознесение Господне. В 2021 году Отдание пасхи выпадает на 9 июня, а на завтра - 10 июня- празднуется великий праздник Вознесение Господне.
Пасха является одним из самых великих праздников в христианстве. Попразднество Пасхи отмечается 40 дней - именно столько Иисус Христос провел на Земле среди людей, до его вознесения к вратам Рая. Все это время он находился среди своих учеников и простых людей, учил апостолов, рассказывал им Слово Божье о победе добра над злом и жизни над смертью, а затем вознесся на небо.
Сразу после своего воскрешения Иисус Христос явился Марии Магдалене, которая пришла к его гробу и не обнаружила в нем тела, затем показался Своим сторонникам переходившим из Иерусалима, а затем апостолам.
В Отдание Пасхи в храмах проводится Божественная Литургия. Все 40 дней после Пасхи на Вознесение Господне священники носят белые одежды, символизирующие свет из гроба Христа.
Что можно и что нельзя делать Отдание Пасхи?
Можно:
- Посетить утреннюю и вечернюю службу в храме;
- Проводить время со своей семьей и детьми - это семейный праздник;
- Молиться и думать о своей душе и о вере;
- Определить силу своей веры в Христа;
- Заниматься своим духовным ростом.
Нельзя:
- Убираться дома, стирать, гладить белье;
- Работать на земле - в саду и огороде;
- Выполнять тяжелую работу;
- Ругаться спорить., говорить плохие слова, осуждать;
- Обманывать;
- Мусорить и плевать на землю;
- Грустить. плакать, оплакивать умерших, ходить в дурном настроении;
- Отказывать в помощи и милостыни нуждающимся;
- Посещать кладбище