9 июня 2021 года Отдание Пасхи: Что нельзя делать перед праздником Вознесения Господня?
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9 июня 2021 года Отдание Пасхи: Что нельзя делать перед праздником Вознесения Господня?

8:20:234/10/2021Фото: pxhere
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Попразднество Пасхи отмечается 40 дней - именно столько Иисус Христос провел на Земле среди людей, до его вознесения к вратам Рая.

витраж
Отданием Пасхи называют Вознесение Господне

Отдание Пасхи празднуется на 39 день после Пасхи. На 40 день празднуется Вознесение Господне. В 2021 году Отдание пасхи выпадает на 9 июня, а на завтра - 10 июня- празднуется великий праздник Вознесение Господне.

Пасха является одним из самых великих праздников в христианстве. Попразднество Пасхи отмечается 40 дней - именно столько Иисус Христос провел на Земле среди людей, до его вознесения к вратам Рая. Все это время он находился среди своих учеников и простых людей, учил апостолов, рассказывал им Слово Божье о победе добра над злом и жизни над смертью, а затем вознесся на небо.

Сразу после своего воскрешения Иисус Христос явился Марии Магдалене, которая пришла к его гробу и не обнаружила в нем тела, затем показался Своим сторонникам переходившим из Иерусалима, а затем апостолам.

В Отдание Пасхи в храмах проводится Божественная Литургия.  Все 40 дней после Пасхи на Вознесение Господне священники носят белые одежды, символизирующие свет из гроба Христа.

Что можно и что нельзя делать Отдание Пасхи?

Можно:


  1. Посетить утреннюю и вечернюю службу в храме;

  2. Проводить время со своей семьей и детьми - это семейный праздник;

  3. Молиться и думать о своей душе и о вере;

  4. Определить силу своей веры в Христа;

  5. Заниматься своим духовным ростом.


Нельзя:

  1. Убираться дома, стирать, гладить белье;

  2. Работать на земле - в саду и огороде;

  3. Выполнять тяжелую работу;

  4. Ругаться спорить., говорить плохие слова, осуждать;

  5. Обманывать;

  6. Мусорить и плевать на землю;

  7. Грустить. плакать, оплакивать умерших, ходить в дурном настроении;

  8. Отказывать в помощи и милостыни нуждающимся;

  9. Посещать кладбище


 

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