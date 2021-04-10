Рыбака с эпичного фото на провалившемся под лед авто доставили на берег спасатели. Без машины
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Рыбака с эпичного фото на провалившемся под лед авто доставили на берег спасатели. Без машины

4:49:544/10/2021Фото: МЧС РФ
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На место выдвинулись инспекторы ГИМС и сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда. Спастальная операция заняла не более часа. Смотрите фото.

человек, лед, авто
На лодке мужчину доставили на берег, в медицинской помощи не нуждался

Инспекторы ГИМС и сотрудники Бердского ПСО спасли мужчину, стоящего на крыше утонувшего автомобиля посреди Новосибирского водохранилища. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает, от медицинской помощи отказался, сообщили в региональном управлении МСЧ 10 апреля.

По данным ведомства, тревожны звонок поступил на единый номер экстренных служб 112. Мужчина рассказал, что он, передвигаясь на автомобиле через Новосибирское водохранилище в Ордынском районе, провалился под лед.

На место выдвинулись инспекторы ГИМС и сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда. Первыми на место прибыли специалисты ГИМС МЧС России. На лодке мужчину доставили на берег, в медицинской помощи не нуждался. Вся спасательная операция заняла один час.

- С повышением температуры воздуха лед стремительно становится рыхлым, многие водоемы уже вскрылись ото льда. Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает граждан ни в коем случае не выходить на весенний ненадежный лед, который сейчас чрезвычайно опасен. Кроме того, выезд техники на любой водоем в настоящее время представляет угрозу для жизни и является административным правонарушением, - предупредили в спасательном ведомстве.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее фото рыбака, стоявшего на крыше утонувшего авто появилось в соцсетях. Машина, судя по всему, пока остается в воде. Для ее вызволения требуется отдельная спасательная операция.

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автомобильмужчинапод лед
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