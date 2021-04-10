Календарь квашения капусты на вторую половину апреля 2021 года
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Календарь квашения капусты на вторую половину апреля 2021 года

9:20:374/10/2021Фото: pixabay
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Квасить капусту лучше всего в первую или вторую фазы, то есть на растущую Луну.

капуста
Квасить капусту никогда не поздно!

Если вам удалось сохранить свой прошлогодний урожай свежей капусты, или вам удалось найти в магазине белые и плотные кочаны капусты, то грех не воспользоваться этой возможностью и не заквасить себе полезной капусты. Идет весна и организму очень нужны витамины и крепкий иммунитет, особенно в условиях 2021 года. когда продолжается пандемия коронавируса.

В квашеной капусте, как в невероятно полезном ферментированном продукте содержится множество витаминов, который к весне так не хватает, полезные для кишечника микроорганизмы, от которых зависит наш иммунитет. Так что не медлите - выбирайте благоприятный день для квашения и засолки и приступайте к делу!

Благоприятные дни

  • 12 апреля (1 -й лунный день)
  • 13 апреля (2 -й лунный день)
  • 14 апреля (3 -й лунный день)
  • 19 апреля (8 -й лунный день)
  • 25 апреля (14 -й лунный день)
  • 28 апреля (17 -й лунный день)

Хорошие дни

  • 15 апреля (4 -й лунный день)
  • 17 апреля (6 -й лунный день)
  • 21 апреля (10 -й лунный день)
  • 27 апреля (16 -й лунный день)
  • 30 апреля (19 -й лунный день)

Нейтральные дни

  • 16 апреля (5 -й лунный день)
  • 18 апреля (7 -й лунный день)
  • 22 апреля (11 -й лунный день)
  • 29 апреля (18 -й лунный день)

Самые плохие дни

  • 20 апреля (9 -й лунный день)
  • 23 апреля (12 -й лунный день)
  • 24 апреля (13 -й лунный день)
  • 26 апреля (15 -й лунный день)

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