Календарь квашения капусты на вторую половину апреля 2021 года

Если вам удалось сохранить свой прошлогодний урожай свежей капусты, или вам удалось найти в магазине белые и плотные кочаны капусты, то грех не воспользоваться этой возможностью и не заквасить себе полезной капусты. Идет весна и организму очень нужны витамины и крепкий иммунитет, особенно в условиях 2021 года. когда продолжается пандемия коронавируса.
В квашеной капусте, как в невероятно полезном ферментированном продукте содержится множество витаминов, который к весне так не хватает, полезные для кишечника микроорганизмы, от которых зависит наш иммунитет. Так что не медлите - выбирайте благоприятный день для квашения и засолки и приступайте к делу!
Благоприятные дни
- 12 апреля (1 -й лунный день)
- 13 апреля (2 -й лунный день)
- 14 апреля (3 -й лунный день)
- 19 апреля (8 -й лунный день)
- 25 апреля (14 -й лунный день)
- 28 апреля (17 -й лунный день)
Хорошие дни
- 15 апреля (4 -й лунный день)
- 17 апреля (6 -й лунный день)
- 21 апреля (10 -й лунный день)
- 27 апреля (16 -й лунный день)
- 30 апреля (19 -й лунный день)
Нейтральные дни
- 16 апреля (5 -й лунный день)
- 18 апреля (7 -й лунный день)
- 22 апреля (11 -й лунный день)
- 29 апреля (18 -й лунный день)
Самые плохие дни
- 20 апреля (9 -й лунный день)
- 23 апреля (12 -й лунный день)
- 24 апреля (13 -й лунный день)
- 26 апреля (15 -й лунный день)