Календарь садовода и огородника: все важные работы по лунному календарю на 12-25 апреля 2021

12 (с 20:45), 13, 14, 15 (до 9:36) апреля 2021 года Растущая Луна в Тельце (Дни Корня).
Это самые лучшие дни для посева и посадки. особенно тех растений. которые дают урожай над землей.
В парники или теплицы благоприятно высаживать цветную капусту с 5-6 листочками, можно сеять раннюю и позднюю белокочанную капусту, брюссельскую капусту, пекинскую капусту, укроп, шпинат. петрушку, лук-батун, лук-репку на перо.
Хорошо садить латук, щавель, сою, артишок, горох, фасоль, бобы, огурцы и томаты (мясистые сорта), тыкву, спаржу. Посадите абрикос, сливу, вишню, айву, черешню, грушу, облепиху, рябину, шиповник, яблоню.
Хорошо удобрять почву.
15 (с 9:36), 16, 17 (до 22:26) апреля 2021 года
Хорошо сеять лук‑порей, латук, фенхель, клубнику, укроп и петрушку, фасоль. чечевицу.
17 (с 22:26), 18, 19, 20 (до 9:12) апреля 2021 года
Идеальные дни практически для всех овощных культур. Посейте однолетние цветы. Можно делить корни пионов, ирисов, флоксов, хризантем и подобных многолетников.
Можно посеять, посадить и пересадить арбузы, дыни, тыквы, капусту, кукурузу, кресс‑салат, лук‑порей, латук, огурцы, сладкий перец, томаты, укроп, петрушку, щавель, горчицу, сою, баклажаны, кабачки, артишок, спаржу, патиссоны, горох, фасоль, бобы, базилик, мелиссу, тмин, цикорий, розмарин, майоран, мяту, кориандр.
Хорошее время для посадки крыжовника, облепихи, калины, смородины, малины, шиповника; посейте семена и пересадите цветы. Можно заняться прививкой растений, удобрить и полить почву. Грибы: посев спор на питательную среду, перенос мицелия в субстрат, размещение субстратных блоков в парнике или укрытие субстрата покровным грунтом для выгонки плодовых тел.
20 (с 9:12), 21, 22 (до 16:09) апреля 2021 года
Благоприятен посев семечек подсолнуха.
22 (с 16:09), 23, 24 (до 19:07) апреля 2021 года
Хорошо заниматься комнатными растениями, сеять на рассаду овощи и цветы.
24 (с 19:07), 25, 26 (до 19:19) апреля 2021 года
Можно садить ранний картофель, сеять укроп, петрушку и зерновые, однолетние цветы. Прививать деревья и кустарники.
Источник: luna-segodnja