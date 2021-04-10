Календарь садовода и огородника: все важные работы по лунному календарю на 12-25 апреля 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Календарь садовода и огородника: все важные работы по лунному календарю на 12-25 апреля 2021

10:20:214/10/2021Фото: pixabay
0

Лучшие дни для посадки! Все культуры, посаженные в эти дни, будут очень хорошо расти, особенно растения, которые не имеют корнеплодов.

ростки
С 12 по 26 апреля идет фаза роста Луна

12 (с 20:45), 13, 14, 15 (до 9:36) апреля 2021 года Растущая Луна в Тельце (Дни Корня).

Это самые лучшие дни для посева и посадки. особенно тех растений. которые дают урожай над землей.

В парники или теплицы благоприятно высаживать цветную капусту с 5-6 листочками, можно сеять раннюю и позднюю белокочанную капусту, брюссельскую капусту, пекинскую капусту, укроп, шпинат. петрушку, лук-батун, лук-репку на перо.

Хорошо садить латук, щавель, сою, артишок, горох, фасоль, бобы, огурцы и томаты (мясистые сорта), тыкву, спаржу. Посадите абрикос, сливу, вишню, айву, черешню, грушу, облепиху, рябину, шиповник, яблоню.

Хорошо удобрять почву.

 

15 (с 9:36), 16, 17 (до 22:26) апреля 2021 года

Хорошо сеять лук‑порей, латук, фенхель, клубнику, укроп и петрушку, фасоль. чечевицу.

17 (с 22:26), 18, 19, 20 (до 9:12) апреля 2021 года

Идеальные дни практически для всех овощных культур. Посейте однолетние цветы. Можно делить корни пионов, ирисов, флоксов, хризантем и подобных многолетников.

Можно посеять, посадить и пересадить арбузы, дыни, тыквы, капусту, кукурузу, кресс‑салат, лук‑порей, латук, огурцы, сладкий перец, томаты, укроп, петрушку, щавель, горчицу, сою, баклажаны, кабачки, артишок, спаржу, патиссоны, горох, фасоль, бобы, базилик, мелиссу, тмин, цикорий, розмарин, майоран, мяту, кориандр.

Хорошее время для посадки крыжовника, облепихи, калины, смородины, малины, шиповника; посейте семена и пересадите цветы. Можно заняться прививкой растений, удобрить и полить почву. Грибы: посев спор на питательную среду, перенос мицелия в субстрат, размещение субстратных блоков в парнике или укрытие субстрата покровным грунтом для выгонки плодовых тел.

20 (с 9:12), 21, 22 (до 16:09) апреля 2021 года

Благоприятен посев семечек подсолнуха.

22 (с 16:09), 23, 24 (до 19:07) апреля 2021 года

Хорошо заниматься комнатными растениями, сеять на рассаду овощи и цветы.

24 (с 19:07), 25, 26 (до 19:19) апреля 2021 года

Можно садить ранний картофель, сеять укроп, петрушку и зерновые, однолетние цветы. Прививать деревья и кустарники.

Источник: luna-segodnja

 

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
дачарастущая луналунный календарь. календарь дачника
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что посеете на растущую Луну?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Календарь садовода и огородника: все важные работы по лунному календарю на 12-25 апреля 2021
    10:20:21 4/10/2021
    Календарь садовода и огородника: все важные работы по лунному календарю на 12-25 апреля 2021
    Какова реальная цена за электроэнергию для россиян и почему жители Москвы платят дорого за свет
    10:08:05 4/10/2021
    Какова реальная цена за электроэнергию для россиян и почему жители Москвы платят дорого за свет
    Об осложнениях после коронавируса у мужчин, рассказал глава Минздрава Мурашко
    9:51:21 4/10/2021
    Об осложнениях после коронавируса у мужчин, рассказал глава Минздрава Мурашко
    Календарь квашения капусты на вторую половину апреля 2021 года
    9:20:37 4/10/2021
    Календарь квашения капусты на вторую половину апреля 2021 года
    9 июня 2021 года Отдание Пасхи: Что нельзя делать перед праздником Вознесения Господня?
    8:20:23 4/10/2021
    9 июня 2021 года Отдание Пасхи: Что нельзя делать перед праздником Вознесения Господня?
    13 апреля Рамадан 2021: традиции мусульманского праздника, обряды и что запрещено делать
    7:20:36 4/10/2021
    13 апреля Рамадан 2021: традиции мусульманского праздника, обряды и что запрещено делать
    БердскСнегоход на Обском море прорезает лед до воды: рыбаки Бердска прислали видео
    7:07:59 4/10/2021
    Снегоход на Обском море прорезает лед до воды: рыбаки Бердска прислали видео
    Автобус с российскими туристами разбился в Турции: Есть жертвы
    6:28:43 4/10/2021
    Автобус с российскими туристами разбился в Турции: Есть жертвы
    БердскЧто посмотреть в ДК "Родина" жителям Бердска в апреле
    6:27:40 4/10/2021
    Что посмотреть в ДК "Родина" жителям Бердска в апреле
    Лунный календарь посева и ухода за растениями с 15 по 25 апреля 2021: можно ли обрезать растения и что сделать для скорого роста поросли
    6:20:24 4/10/2021
    Лунный календарь посева и ухода за растениями с 15 по 25 апреля 2021: можно ли обрезать растения и что сделать для скорого роста поросли