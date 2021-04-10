Что скотобазу построили около реки Раздельной? Летом там бегают пьяные пастухи

Кто то возле реки Раздельной возле автодрома построил скотобазу, длинный сарай, там летом я наблюдал пьяных пастухов бегающими за напуганными коровами. Вот, что это такое, для чего, кто разрешил, на каком основании, по какому праву?
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