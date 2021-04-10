Автобус с российскими туристами разбился в Турции: Есть жертвы
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Автобус с российскими туристами разбился в Турции: Есть жертвы

6:28:434/10/2021
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В Турции ппревернулся автобус с туристами из России

ЧП произошло в турецкой Анталье на трассе Конья-Аксарай. Там 10 апреля разбился автобус с российскими туристами. Как сообщили посольстве РФ, пострадали не менее 14 россиян, одна женщина погибла.

«В результате ДТП пострадали 14 российских граждан. С прискорбием сообщаем, что власти подтвердили гибель одной из российских туристок», — сказано в офциальном сообщении посольства.

Раненых госпитализировали в больницы ближайших Коньи и Сельчукхан. Всю необходимую медицинскую помощь они получают, отметили в дипведомтве.

Автобус с 32 пассажирами съехал с дороги в кювет и перевернулся по дороге в Каппадокию. Предположительно, причиной ДТП стали плохие погодные условия и скользкая дорога.

Представители посольства РФ в Анкаре выехали на место ДТП. Генконсульство в Анталье поддерживает связь с местными властями и получают полную информацию.

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