Снегоход на Обском море прорезает лед до воды: рыбаки Бердска прислали видео
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Снегоход на Обском море прорезает лед до воды: рыбаки Бердска прислали видео

7:07:594/10/2021Фото: Скрин с видео
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-Предупредите всех любителей зимней рыбалки – лед очень опасен! – написали авторы ролика.

9 апреля - вот такое месиво оставляет после себя снегоход на Обском море

Рыбаки Бердска прислали в редакцию «Курьер.Среда.Бердск» видео, как они мчатся по льду и Обского моря и какой опасный след остается после снегохода. -Предупредите всех любителей зимней рыбалки – лед очень опасен! – написали авторы ролика. Действительно, за снегоходом остается, по сути, месиво из воды и снега. Напомним, что сегодня утром инспекторы государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Новосибирской области спасли мужчину, стоящего на крыше утонувшего автомобиля посреди Новосибирского водохранилища.

На 112 пришло сообщение от мужчины, что он, передвигаясь на автомобиле через Новосибирское водохранилище в Ордынском районе по тонкому льду, провалился под лед. На место выдвинулись инспекторы государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Новосибирской области (ГИМС) и сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда.

А в пятницу, 9 апреля, МЧС тоже сделало предупреждение:
-Главное управление МЧС России по Новосибирской области в очередной раз напоминает, что в настоящее время выход на разрушающийся лед опасен для жизни! На водоёмах лёд рыхлый, начинается ледоход. Особенно опасно находиться на обрывистом берегу, поскольку быстрое течение воды подмывает и разрушает его. Важно не оставлять детей без присмотра взрослых. Родителям необходимо разъяснять своим чадам об опасности нахождения на льду весной, в том числе гулять и играть у воды.
В случае, если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, обращайтесь в пожарно-спасательные службы по телефонам: 101 или 112. Не подвергайте свою жизнь опасности!


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рыбакиснегоходопасный лед
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