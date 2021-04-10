Об осложнениях после коронавируса у мужчин, рассказал глава Минздрава Мурашко
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Об осложнениях после коронавируса у мужчин, рассказал глава Минздрава Мурашко

9:51:214/10/2021Фото: https://pixabay.com/
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Он отметил, что в целом после коронавируса в два раза больше осложнений, чем после перенесенного сезонного гриппа и других респираторных заболеваний.

Избежать заражения и тяжелых последствий поможет вакцинация
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал об осложнениях у мужчин после перенесенного коронавируса в эфире телеканала «Россия-24».

Так, оказалось, что у мужчин старше 35 лет в два раза чаще возникают осложнения после COVOD-19, чем у женщин того же возраста.

-Пациенты мужского пола в два раза чаще имеют осложнения, попадают в реанимационные отделения, нежели женщины, с возраста 35 лет, - заявил Мурашко .

Он отметил, что в целом после коронавируса в два раза больше осложнений, чем после перенесенного сезонного гриппа и других респираторных заболеваний.

- Избежать заражения и тяжелых последствий поможет вакцинация, - уверен глава Минздрава.

 

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коронавирусосложнения у мужчин
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