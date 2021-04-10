Какова реальная цена за электроэнергию для россиян и почему жители Москвы платят дорого за свет
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какова реальная цена за электроэнергию для россиян и почему жители Москвы платят дорого за свет

10:08:054/10/2021Фото: https://pixnio.com/
0

Текущие уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованного, заявил эксперт.

Разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию для населения в России составляет в среднем около 2-3 рубля за кВт.ч

Текущие уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованных, рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок Олег Колобов.

В РФ для отдельных групп потребителей - населения и приравненных к нему потребителей, потребителей неценовых зон оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), территориально изолированных энергосистем, а также отдельных частей ценовых зон ОРЭМ, в которых установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков, устанавливаются цены на электроэнергию ниже экономически обоснованного уровня.

"Разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию для населения в России составляет в среднем около 2-3 рубля за кВт.ч (в зависимости от использования газовой или электрической плиты). То есть, текущие уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованного", - сказал Колобов.

При этом Москва - один из субъектов РФ, где население оплачивает электроэнергию по тарифам, которые максимально приближены к экономически обоснованным уровням. "Разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию в Москве составляет менее 1 рубля за кВт.ч для населения, проживающего в квартирах с газовой плитой, и менее 1,5 рубля за кВт.ч для населения, проживающего в квартирах с электроплитой", - отметил эксперт.

"Также есть территории, где довести уровень тарифов до экономически обоснованного не представляется возможным. Например, это изолированные и удаленные территории, где экономически обоснованный уровень тарифа для потребителей по объективным причинам может достигать 40-45 рублей за кВт.ч при фактическом тарифе в 3-5 рублей за кВт.ч", - добавил Колобов

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
цена электроэнергии
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ждать повышения?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    С Днем ПВО-2021: прикольные открытки и поздравления в стихах на 11 апреля
    11:20:37 4/10/2021
    С Днем ПВО-2021: прикольные открытки и поздравления в стихах на 11 апреля
    NASA: опаснейший астероид 2016 AJ193 приблизится к земле 21 августа 2021 года. Он больше небоскреба Бурдж-Халифа
    10:24:27 4/10/2021
    NASA: опаснейший астероид 2016 AJ193 приблизится к земле 21 августа 2021 года. Он больше небоскреба Бурдж-Халифа
    Календарь садовода и огородника: все важные работы по лунному календарю на 12-25 апреля 2021
    10:20:21 4/10/2021
    Календарь садовода и огородника: все важные работы по лунному календарю на 12-25 апреля 2021
    Какова реальная цена за электроэнергию для россиян и почему жители Москвы платят дорого за свет
    10:08:05 4/10/2021
    Какова реальная цена за электроэнергию для россиян и почему жители Москвы платят дорого за свет
    Об осложнениях после коронавируса у мужчин, рассказал глава Минздрава Мурашко
    9:51:21 4/10/2021
    Об осложнениях после коронавируса у мужчин, рассказал глава Минздрава Мурашко
    Календарь квашения капусты на вторую половину апреля 2021 года
    9:20:37 4/10/2021
    Календарь квашения капусты на вторую половину апреля 2021 года
    9 июня 2021 года Отдание Пасхи: Что нельзя делать перед праздником Вознесения Господня?
    8:20:23 4/10/2021
    9 июня 2021 года Отдание Пасхи: Что нельзя делать перед праздником Вознесения Господня?
    13 апреля Рамадан 2021: традиции мусульманского праздника, обряды и что запрещено делать
    7:20:36 4/10/2021
    13 апреля Рамадан 2021: традиции мусульманского праздника, обряды и что запрещено делать
    Автобус с российскими туристами разбился в Турции: Есть жертвы
    6:28:43 4/10/2021
    Автобус с российскими туристами разбился в Турции: Есть жертвы
    БердскЧто посмотреть в ДК "Родина" жителям Бердска в апреле
    6:27:40 4/10/2021
    Что посмотреть в ДК "Родина" жителям Бердска в апреле