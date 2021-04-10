Какова реальная цена за электроэнергию для россиян и почему жители Москвы платят дорого за свет

Текущие уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованных, рассказал РИА Новости заместитель руководителя направления "Климат и зеленая энергетика" Центра стратегических разработок Олег Колобов.
В РФ для отдельных групп потребителей - населения и приравненных к нему потребителей, потребителей неценовых зон оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), территориально изолированных энергосистем, а также отдельных частей ценовых зон ОРЭМ, в которых установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков, устанавливаются цены на электроэнергию ниже экономически обоснованного уровня.
"Разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию для населения в России составляет в среднем около 2-3 рубля за кВт.ч (в зависимости от использования газовой или электрической плиты). То есть, текущие уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованного", - сказал Колобов.
При этом Москва - один из субъектов РФ, где население оплачивает электроэнергию по тарифам, которые максимально приближены к экономически обоснованным уровням. "Разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию в Москве составляет менее 1 рубля за кВт.ч для населения, проживающего в квартирах с газовой плитой, и менее 1,5 рубля за кВт.ч для населения, проживающего в квартирах с электроплитой", - отметил эксперт.
"Также есть территории, где довести уровень тарифов до экономически обоснованного не представляется возможным. Например, это изолированные и удаленные территории, где экономически обоснованный уровень тарифа для потребителей по объективным причинам может достигать 40-45 рублей за кВт.ч при фактическом тарифе в 3-5 рублей за кВт.ч", - добавил Колобов