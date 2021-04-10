NASA: опаснейший астероид 2016 AJ193 приблизится к земле 21 августа 2021 года. Он больше небоскреба Бурдж-Халифа

Очень опасный астероид летит к земле, завили в NASA. Космическое тело размером с небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае (высота 829,8 м) приблизится к земле 21 августа 2021 года. Данные этого гиганта опубликовал Центра исследования околоземных объектов NASA (CNEOS). Имя астероиду присвоили 2016 AJ193 и его диаметр равен составляет 1374 м на 403 м. И он, по сути, крупнее самого высокого сооружения в мире - небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае. Астероид 2016 AJ193 пролетит мимо земли на расстоянии 3,4 млн км со скоростью 26,17 км/c. И далее он подлетит к нам лишь в феврале 2063 года.
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