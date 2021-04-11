Календарь дачника на 11 апреля 2021 года: что благоприятно в 28-29 лунный день?
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Календарь дачника на 11 апреля 2021 года: что благоприятно в 28-29 лунный день?

9:20:484/11/2021Фото: pixabay
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На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

тележка
Благоприятна в Овне уборка на длительное хранение всех культур

11 апреля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 29 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Овен. Процент освещенности Луны составляет 1%. Восход Луны в 05:57, а закат в 18:34.

Хронология лунных дней

  • 28 лунный день c 05:47 10.04.2021 по 05:57 11.04.2021
  • 29 лунный день c 05:57 11.04.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Овен (−)

Луна в знаке Овен. Это неплодородный знак зодиака. При посеве и посадке в эти дни растения получатся слабыми, плохо завязывают плоды.

Всходы появляются быстро, но урожай будет средним и плохо сохраняемым, а также непригодным на семенные цели. Благоприятно в овне:

  • вспашка, рыхление, окучивание, замена почвы в горшках;
  • прореживание всходов, прополка, обрезка санитарная, обрезка усов у земляники, удаление поросли, прищипка;
  • обработка от вредителей и болезней;
  • сбор семян на семенники, включая корнеплодные и лекарственные растения;
  • уборка на длительное хранение всех культур;
  • срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • сенокос и заготовка дров;
  • сбор лекарственных растений на сушку;
  • сушка, заготовка соков и вина, выпечка.
Возможно:
  • посев, но не посадка быстрорастущих вершков не для хранения и не на семена, для которых основная цель – наращивание зеленой массы, т.к. прочный стебель не успевает сформироваться, семена не успевают созреть или плохо сохраняют сортовые особенности и кроме того урожайность плодов будет снижена;
  • обрезка ветвей деревьев и кустарников, в том числе комнатных, для приостановки их роста;
  • сухая подкормка;
  • сбор плодов деревьев и кустов;
  • консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
В Овне возможны посев следующих культур:
  • овощных: капуста пекинская, лук (батун, репчатый на перо), редис;
  • пряно-зеленых: базилик, горчица, кориандр (кинза), кресс-салат, листовая горчица, петрушка на зелень, редис, салат;
  • полевых: люцерна.
Не благоприятно в Овне:
  • посев и посадка растений на хранение и на семена, растений со сроком вегетации более 35 дней;
  • обрезка и формирование, в том числе комнатных растений;
  • пикировка, пересадка, укоренение;
  • пасынкование;
  • полив, т.к. это наиболее засушливый знак и растения не усваивают воду;
  • подкормки, иначе можно сжечь растение.

29 лунный день (−)

11 апреля 2021 года в 12:00 — 29 лунный день. Считается самым тяжелым днем лунного цикла. В этот день земля перестает дышать, замирают почти все процессы, происходящие в растениях. Вся жизненная сила и энергия растений концентрируется в корнях и у основания стебля и ствола. Рекомендуется в 29 лунный день:
  • обрезка деревьев и кустарников с целью удаления поврежденных, больных и засохших ветвей;
  • опрыскивание растений от вредителей и сорняков.
Не рекомендуется в 29 лунный день:
  • посадка, прививка;
  • рыхление, копание;
  • работа с корнями растений.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. Активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.
На убывающей Луне благоприятно:


  • посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;

  • прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;

  • обрезка растений для замедления роста побегов;

  • обрезка усов земляники;

  • выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;

  • срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;

  • сбор урожая для длительного хранения;

  • заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;

  • допускается органическая подкормка, но только корневая.


Влияние дня недели (±)


День недели - воскресенье. Этот день ходит под Солнцем, потому он пронизан его веселой, бодрящей энергией и сообщает людям и растениям добрую силу.

Издавна воскресенье отведено под отдых. И люди с удовольствием общаются друг с другом, встречаются, чтобы провести время в беседах, играх, удовольствиях. Это день воскресных гуляний, хождений в гости по зову души, которая распрямляется после недельной усталости и труда, омываясь дружеским участием и единением. Воскресенье служит для легкой, а не тяжелой работы в саду и огороде.

Источник: mirkosmosa

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