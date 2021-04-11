Открытки на Рамадан 2021: волшебной красоты картинки и чуткие слова с началом поста для мусульман на 12 апреля
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Открытки на Рамадан 2021: волшебной красоты картинки и чуткие слова с началом поста для мусульман на 12 апреля

9:02:384/11/2021Фото: bipbap
0

С началом поста поздравляем вас! Желаем силы духа и достижения поставленной цели! Поздравьте ваших родных и близких!

Рамадан - 12 апреля 2021 года
Рамадан - 12 апреля 2021 года

12 апреля 2021 года все мусульмане должны высказать ният - намерение соблюдать пост Рамадан, который начинается с восходом солнца 13 апреля 2021 года.

Пост будет длиться целый месяц. Главное требование поста Рамадан - запрет на прием пищи и воды в течение светового дня. Но и это не все ограничения. Так что выдержать достойно - тяжелый труд.

С началом поста поздравляем вас! Желаем силы духа и достижения поставленной цели! Поздравьте ваших родных и близких!

Рамадан - 12 апреля 2021 года
Рамадан - 12 апреля 2021 года

Священный месяц Рамадан
Встречай душой открытой,
И пусть Аллахом будут все
Услышаны молитвы.

Желаю, чтобы дни поста
Несли душе покой,
Чтоб единение нашел
Ты сам с самим собой.

Пусть сердце полнится добром,
Пусть мир в семье царит,
Даст очищение Рамадан
И веру укрепит.

Рамадан - 12 апреля 2021 года
Рамадан - 12 апреля 2021 года

Священный праздник Рамадан
Мир мусульманский отмечает,
Мы искренне всех мусульман
С днем этим важным поздравляем,
Желаем благ, побед, добра,
Смирения, покоя, счастья,
Молитва пусть поможет им,
Аллах хранит пусть от напастей!

Рамадан - 12 апреля 2021 года
Рамадан - 12 апреля 2021 года

Особый праздник — этот день.
Глаз ваших не коснется тень,
Ведь дарит этот светлый пост
Покой, тепло, душевный рост.

Добра желаю, честно жить,
С прекрасными людьми дружить,
В жизни не встретиться с обманом.
Вас поздравляю с Рамаданом!

Рамадан - 12 апреля 2021 года
Рамадан - 12 апреля 2021 года

Чудный праздник — Рамадан, Вся округа веселится, Я добра желаю вам, Пусть всё лучшее случится!

Пусть течёт достаток в дом, А за ним и гости следом, А везение во всём Приведёт к большим победам!

 

Рамадан - 12 апреля 2021 года
Рамадан - 12 апреля 2021 года

В священный месяц Рамадан Терпеньем нужно запастись. Аллах наказывает нам: Учись смирению и постись!

Дана возможность всем вокруг Стать лучше и светлей. И эти 30 дней пойдут На пользу для людей.

Так пусть же светлый Рамадан
Терпенью вас научит.
Пусть принесет вам мир, покой
И в дом благополучье!

 

Рамадан - 12 апреля 2021 года
Рамадан - 12 апреля 2021 года

Священный праздник Рамадан Сегодня наступает, И для того он нам был дан, Чтоб тот, кто истину познает:

Расставит все приоритеты, Не станет нарушать запреты — И есть счастливый мусульманин, Богатый духом и сознанием!

Пусть праздник веру укрепляет,
От горя дом Ваш охраняет,
Сегодня что душа желает,
Великий праздник исполняет!

Рамадан - 12 апреля 2021 года
Рамадан - 12 апреля 2021 года

Источник: pozdravok

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