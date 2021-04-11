Открытки на Рамадан 2021: волшебной красоты картинки и чуткие слова с началом поста для мусульман на 12 апреля

12 апреля 2021 года все мусульмане должны высказать ният - намерение соблюдать пост Рамадан, который начинается с восходом солнца 13 апреля 2021 года.
Пост будет длиться целый месяц. Главное требование поста Рамадан - запрет на прием пищи и воды в течение светового дня. Но и это не все ограничения. Так что выдержать достойно - тяжелый труд.
С началом поста поздравляем вас! Желаем силы духа и достижения поставленной цели! Поздравьте ваших родных и близких!
Священный месяц Рамадан
Встречай душой открытой,
И пусть Аллахом будут все
Услышаны молитвы.
Желаю, чтобы дни поста
Несли душе покой,
Чтоб единение нашел
Ты сам с самим собой.
Пусть сердце полнится добром,
Пусть мир в семье царит,
Даст очищение Рамадан
И веру укрепит.
Священный праздник Рамадан
Мир мусульманский отмечает,
Мы искренне всех мусульман
С днем этим важным поздравляем,
Желаем благ, побед, добра,
Смирения, покоя, счастья,
Молитва пусть поможет им,
Аллах хранит пусть от напастей!
Особый праздник — этот день.
Глаз ваших не коснется тень,
Ведь дарит этот светлый пост
Покой, тепло, душевный рост.
Добра желаю, честно жить,
С прекрасными людьми дружить,
В жизни не встретиться с обманом.
Вас поздравляю с Рамаданом!
Так пусть же светлый Рамадан
Терпенью вас научит.
Пусть принесет вам мир, покой
И в дом благополучье!
Пусть праздник веру укрепляет,
От горя дом Ваш охраняет,
Сегодня что душа желает,
Великий праздник исполняет!
Источник: pozdravok