Уникальные открытки на День войск противовоздушной обороны РФ 11 апреля и стихи для СМС и тоста

Дата 11 апреля, когда отмечается День войск ПВО России, имеет символическое значение. Она приурочена к принятию в апреле ряда постановлений и мер, укрепивших защиту от авиации.
Обычай объединяет офицеров, курсантов, ветеранов за праздничными столами. В адрес коллег произносятся тосты. Из уст собравшихся звучат поздравления, пожелания здоровья и мира. Коллеги демонстрируют фотографии из альбомов, рассказывают истории из будней, делятся накопленным опытом, планами на будущее.
Открытки и стихи на День войск противовоздушной обороны
В наше небо не допустят авиации врага
Противовоздушные (ПВО) войска.
Нападенье отразят они одним ударом,
Налажены приборы, настроены радары.
Желаем им здоровья и команды дружной,
И любви, конечно, и отличной службы.
Чтоб враг в родное небо проникнуть бы не смог,
ПВО войскам мы посвящаем поздравок!
Серьёзна ваша служба неспроста:
Не пропустить вам в небе и вороны.
Поэтому поздравим вас, войска,
Противовоздушной обороны.
Пусть враг не смеет даже нападать,
Пока вы зоркий свой дозор ведёте.
Не забывайте только, как мечтать,
И счастье обязательно найдёте.
С днем самых сильных, смелых войск,
Противовоздушной обороны поздравляю.
Службы вам ответственной и гордой,
Я от всего сердца пожелаю.
Пусть порядок всегда будет в жизни,
В голове вашей мысли чисты.
Будьте со всеми всегда справедливы,
Перед собой и другими честны!
Источник: pozdravok