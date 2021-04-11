12 апреля - космической красоты открытки на День космонавтики 2021 и звездные поздравительные слова

Ровно 60 лет назад - 12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос. Совершил его Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле "Восток".
В честь этого знаменательного события дарим вам чудесные открытки для поздравления ваших близких, тех кто мечтал или мечтает о космосе, а может и тех, кто собирается стать космонавтом. Скачивайте их и отправляйте тем, кому пожелаете. С праздником!
Открытки и поздравления на День космонавтики
В День авиации и космонавтики
Желаем всем сотрудникам сей сферы
Железной воли, мощной, верной тактики
И, вверх летящей, статусной карьеры!
Успехи пусть с годами умножаются,
Растёт и уваженье от народа,
А все ваши желания сбываются
Под звёздным полуночным небосводом!
Рассекая облака,
Самолёт издалека,
Верным курсом пролетая,
Пассажиров доставляет.
Там, за куполом небес,
Много сказочных чудес —
Метеоры и кометы,
Множество планет при этом.
Космонавтам и пилотам
Пожелаем, чтоб работа
Только радость доставляла,
И посадка мягкой стала!
Кто бороздит небесные просторы
И в космос не боится полететь,
Желаю вам успехов очень скорых,
И в своём деле крупно преуспеть!
Чтоб гордость всё сильней в сердцах горела,
И восхищалась вами вся страна,
А вы легко, отважно и умело
Простор небес изведали сполна!
Источник: pozdravok