12 апреля - космической красоты открытки на День космонавтики 2021 и звездные поздравительные слова
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12 апреля - космической красоты открытки на День космонавтики 2021 и звездные поздравительные слова

9:20:404/11/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Чудесные завораживающие открытки на День космонавтики 12 апреля 2021 года!

С Днем космонавтики - 12 апреля 2021 года
С Днем космонавтики - 12 апреля 2021 года

Ровно 60 лет назад - 12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в космос. Совершил его Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле "Восток".

В честь этого знаменательного события дарим вам чудесные открытки для поздравления ваших близких, тех кто мечтал или мечтает о космосе, а может и тех, кто собирается стать космонавтом. Скачивайте их и отправляйте тем, кому пожелаете. С праздником!

Открытки и поздравления на День космонавтики

С Днем космонавтики - 12 апреля 2021 года
С Днем космонавтики - 12 апреля 2021 года

В День авиации и космонавтики
Желаем всем сотрудникам сей сферы
Железной воли, мощной, верной тактики
И, вверх летящей, статусной карьеры!

Успехи пусть с годами умножаются,
Растёт и уваженье от народа,
А все ваши желания сбываются
Под звёздным полуночным небосводом!

С Днем космонавтики - 12 апреля 2021 года
С Днем космонавтики - 12 апреля 2021 года

Рассекая облака,
Самолёт издалека,
Верным курсом пролетая,
Пассажиров доставляет.

Там, за куполом небес,
Много сказочных чудес —
Метеоры и кометы,
Множество планет при этом.

Космонавтам и пилотам
Пожелаем, чтоб работа
Только радость доставляла,
И посадка мягкой стала!

С Днем космонавтики - 12 апреля 2021 года
С Днем космонавтики - 12 апреля 2021 года

Кто бороздит небесные просторы
И в космос не боится полететь,
Желаю вам успехов очень скорых,
И в своём деле крупно преуспеть!

Чтоб гордость всё сильней в сердцах горела,
И восхищалась вами вся страна,
А вы легко, отважно и умело
Простор небес изведали сполна!

С Днем космонавтики - 12 апреля 2021 года
С Днем космонавтики - 12 апреля 2021 года

Источник: pozdravok

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