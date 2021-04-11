Красивый гороскоп для женщин на неделю 12-18 апреля 2021 года

Овен
Неделю рекомендуется начинать с положительного настроя на то, что у вас все получится, не смотря ни на что, а также с обретения душевной гармонии. Это защитит вас от сильных эмоциональных перепадов, которыми грозит вам Новолуние в вашем знаке в понедельник. Вам нужно быть активными и идти вперед, чтобы догнать свою птицу счастья. Балуйте себя и не забывайте хвалить. Это поможет не терять мотивации.
Телец
Что бы ни случилось, вам нужно постараться сохранить спокойствие и не впадать в панику. В вашей жизни будут происходить те перемены, на которые вы не в силах повлиять. Вам нужно многое переосмыслить и отказаться от того прошлого, что тянет вас назад и вниз. Займитесь сразу восстановлением своего душевного равновесия и эмоционального баланса. Очень поможет поход к психологу или медитация.
Близнецы
Вам на следующей неделе стоит во всем полагаться на свою интуицию - она сейчас не ошибается. Так вы сможете сохранить свой положительный настрой и уберечься от превратностей судьбы. Самые ваши заветные желания могут воплотиться в жизнь. Главное - быть уверенной в своем успехе и никому не рассказывать о собственных планах. Чтобы никто не завидовал.
Рак
Не поддавайтесь унынию и гоните прочь негативные мысли. Тогда неделя обещает быть успешной. Не забывайте о себе - может, пора сходить в салон красоты и сменить гардероб? Это поможет вам настроиться на нужную волну и решительно поменять жизнь в лучшую сторону.
Лев
Только если вы настроитесь на активные действия и все силы приложите к своим обязанностям - вам будет улыбаться сама удача, причем широко. Будьте ответственный и уверены в себе - вы так сможете сгладить все шероховатости в любых отношениях. Позитивные перемены не за горами, еще чуть-чуть потерпите.
Дева
Эта неделя будет для вас интересна тем, что она будет наполнены непредвиденными ситуациями-сюрпризами. Если будете верно настроены на хорошую волну - все их вы сможете обернуть себе во благо. Воспользуйтесь этим великолепным шансом.
Весы
Откиньте стереотипное мышление и не верьте сплетням, тогда вам удастся ввести в свою жизнь добрые перемены к лучшему. Интуиция поможет вам обойти все неприятности и тех людей. которые что-то замышляют против вас - будьте внимательны.
Скорпион
Вы. наконец, сможете наступить на начало своей белой полосы, которую так долго ждали. У вас появится собственная точка зрения и свое мнение, которое никто не сможет оспорить. Не растрачивайте вашу энергию попусту - направьте ее на решение самых важных проблем, и не спешите, иначе наберете себе новых. Будьте уверены в себе и все получится.
Стрелец
Вам стоит не спешить и начать неделю с планирования. Так вы найдете все ошибки и недочеты, которые могут привести вас к неприятным ситуациям. Вселенная на этой неделе благоволит к тем. кто быстро умеет признавать свои ошибки и активно их исправляет. Успевайте..
Козерог
У вас на этой неделе будет много возможностей что-то поменять вашей жизни. Не теряйте этой благоприятной возможности. Настроение будет хорошим и вы сможете удачно обновить свой гардероб или имидж. Все к лучшему. Рассматривайте мелкие неприятности. как полезный опыт.
Водолей
У вас могут возникать непредвиденные трудности, поэтому неделя требует от вас собранности и внимательности. Справиться с таким положением дел поможет только оптимизм и ваша решительность со всем справиться. Близкие люди никогда не откажут в помощи. А дружеский совет может оказаться очень ценным.
Рыбы
Вам нужно начать больше времени уделять своей жизни и собственному здоровью. Правильно расставляйте приоритеты и занимайтесь чаще визуализацией своих желаний и планов. Полезны будут медитации.