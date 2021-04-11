Обезьяну с чипом в мозгу Илон Маск научил мысленно играть в Pong. Смотрите видео
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Обезьяну с чипом в мозгу Илон Маск научил мысленно играть в Pong. Смотрите видео

1:29:344/11/2021Фото: vesti.ru
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На примере макаки по кличке Пейджер разработчики хотят позволить людям, страдающим параличом, использовать компьютер или смартфон при помощи только мозга.

По некоторым теориям, человек произошёл от обезьяны

Компания Neuralink Илона Маска опубликовала видео, на котором макака по кличке Пейджер с чипом в голове демонстрирует свои мыслительные способности.

В каждое полушарие мозга обезьяны встроен интерфейс Neuralink — чип с датчиками, считывающими электрическую активность нейронов. Устройство можно связать по беспроводной связи с компьютером или смартфоном - как с беспроводными наушниками.

Пейджеру сначала предложили в обмен на банановый смузи управлять курсором на экране при помощи джойстика. Сигналы в мозге соответствовали движениям лапы и сопоставлялись с движениями джойстика.

Когда джойстик отключили, оказалось, что макака также хорошо справляется с управлением посредством расшифрованной нейронной активности, хотя и продолжал двигать физический контроллер. В итоге обезьяна научилась играть в Pong без джойстика.

"Наша цель — позволить людям, страдающим параличом, использовать компьютер или смартфон при помощи только его мозга. Поскольку они не смогут использовать джойстик, калибровать декодер им придется, мысленно представляя движения руки", - цитируют "Вести"  авторов видео.

 


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