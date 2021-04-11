Обезьяну с чипом в мозгу Илон Маск научил мысленно играть в Pong. Смотрите видео

Компания Neuralink Илона Маска опубликовала видео, на котором макака по кличке Пейджер с чипом в голове демонстрирует свои мыслительные способности.
В каждое полушарие мозга обезьяны встроен интерфейс Neuralink — чип с датчиками, считывающими электрическую активность нейронов. Устройство можно связать по беспроводной связи с компьютером или смартфоном - как с беспроводными наушниками.
Пейджеру сначала предложили в обмен на банановый смузи управлять курсором на экране при помощи джойстика. Сигналы в мозге соответствовали движениям лапы и сопоставлялись с движениями джойстика.
Когда джойстик отключили, оказалось, что макака также хорошо справляется с управлением посредством расшифрованной нейронной активности, хотя и продолжал двигать физический контроллер. В итоге обезьяна научилась играть в Pong без джойстика.
"Наша цель — позволить людям, страдающим параличом, использовать компьютер или смартфон при помощи только его мозга. Поскольку они не смогут использовать джойстик, калибровать декодер им придется, мысленно представляя движения руки", - цитируют "Вести" авторов видео.
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