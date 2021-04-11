Расписание приема пищи в месяц Рамадан 2021: в какие часы нужно кушать
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Расписание приема пищи в месяц Рамадан 2021: в какие часы нужно кушать

2:20:114/11/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Пост Рамадан обязаны держать все совершеннолетние люди в здравом уме и обладающие необходимым здоровьем.

Рамадан - 12 апреля 2021 года
Рамадан - 12 апреля 2021 года
Сюжет: Обряды мусульман
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13 апреля начинается самый долгий и строгий период у мусульман - месяц Рамадан. Рамадан - это название девятого лунного месяца в мусульманском календаре, название священного поста и праздника, с ним связанного.

Длится он 29 или 30 дней - это зависит от лунного цикла. Самое тяжелое испытание - это пищевые ограничения. а именно - полный запрет на прием пищи в дневной время суток. Дневным временем суток является время от начала восхода солнца и до его полного заката.

Утренний прием пищи называется сухур, вечерний - ифтар. Мусульмане встают рано утром и до начала восхода солнца им нужно умыться, поесть и приступить к молитве.

Окончание поста празднуется очень широко, этот праздник называется Ураза-байрам или Ид аль-Фитр. Смысл поста очень похож на Великий пост у православных - он направлен на очищение тела и души, освобождении от грехов и приближении к Богу. Поэтому в пост мусульмане также работают над своим духовным развитием, стараются делать как можно больше добрых дел, занимаются благотворительностью. читают Коран и очень много времени уделяют молитве.

Помимо пищевых ограничений есть запрет на злые слова. плохие поступки. курение, вдыхание дыма для удовольствия, вступление в интимную связь.

Дата начала Рамадана 2021 года

Сам пост начинается в 2021 году 13 апреля рано утром, но приступить к нему мусульмане обязаны вечером 12 апреля путем совершения нията - высказанного намерения соблюдать пост Рамадан. Категория поста - Рамадан - обязательно должны быть указана в намерении, так как посты бывают разные.

Точное время сухура и ифтара в Рамадан в 2021 году (расчёт по московскому времени):
Дата Сухур Ифтар
13 апреля 03.32 19.35
14 апреля 03.29 19.37
15 апреля 03.25 19.39
16 апреля 03.22 19.41
17 апреля 03.18 19.43
18 апреля 03.14 19.45
19 апреля 03.11 19.47
20 апреля 03.07 19.49
21 апреля 03.03 19.51
22 апреля 03.00 19.53
23 апреля 02.56 19.55
24 апреля 02.52 19.57
25 апреля 02.48 19.59
26 апреля 02.44 20.02
27 апреля 02.40 20.04
28 апреля 02.39 20.06
29 апреля 02.37 20.08
30 апреля 02.36 20.10
1 мая 02.35 20.12
2 мая 02.34 20.14
3 мая 02.33 20.16
4 мая 02.32 20.18
5 мая 02.30 20.20
6 мая 02.29 20.22
7 мая 02.28 20.24
8 мая 02.27 20.26
9 мая 02.26 20.27
10 мая 02.25 20.29
11 мая 02.24 20.31
12 мая 02.23 20.33
    Кто в Рамадан должен держать пост?  Пост Рамадан обязаны держать все совершеннолетние люди в здравом уме и обладающие необходимым здоровьем.   Кто может не держать пост? Больные люди, путешественники, которые находятся вдали от дома, ослабленные старики, беременные и кормящие женщины, душевно больные люди.
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времяпостпраздникирамадансухурифтар
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