Расписание приема пищи в месяц Рамадан 2021: в какие часы нужно кушать

Сюжет: Обряды мусульман
13 апреля начинается самый долгий и строгий период у мусульман - месяц Рамадан. Рамадан - это название девятого лунного месяца в мусульманском календаре, название священного поста и праздника, с ним связанного.
Длится он 29 или 30 дней - это зависит от лунного цикла. Самое тяжелое испытание - это пищевые ограничения. а именно - полный запрет на прием пищи в дневной время суток. Дневным временем суток является время от начала восхода солнца и до его полного заката.
Утренний прием пищи называется сухур, вечерний - ифтар. Мусульмане встают рано утром и до начала восхода солнца им нужно умыться, поесть и приступить к молитве.
Окончание поста празднуется очень широко, этот праздник называется Ураза-байрам или Ид аль-Фитр. Смысл поста очень похож на Великий пост у православных - он направлен на очищение тела и души, освобождении от грехов и приближении к Богу. Поэтому в пост мусульмане также работают над своим духовным развитием, стараются делать как можно больше добрых дел, занимаются благотворительностью. читают Коран и очень много времени уделяют молитве.
Помимо пищевых ограничений есть запрет на злые слова. плохие поступки. курение, вдыхание дыма для удовольствия, вступление в интимную связь.
Дата начала Рамадана 2021 года
Сам пост начинается в 2021 году 13 апреля рано утром, но приступить к нему мусульмане обязаны вечером 12 апреля путем совершения нията - высказанного намерения соблюдать пост Рамадан. Категория поста - Рамадан - обязательно должны быть указана в намерении, так как посты бывают разные.
Точное время сухура и ифтара в Рамадан в 2021 году (расчёт по московскому времени):
|Дата
|Сухур
|Ифтар
|13 апреля
|03.32
|19.35
|14 апреля
|03.29
|19.37
|15 апреля
|03.25
|19.39
|16 апреля
|03.22
|19.41
|17 апреля
|03.18
|19.43
|18 апреля
|03.14
|19.45
|19 апреля
|03.11
|19.47
|20 апреля
|03.07
|19.49
|21 апреля
|03.03
|19.51
|22 апреля
|03.00
|19.53
|23 апреля
|02.56
|19.55
|24 апреля
|02.52
|19.57
|25 апреля
|02.48
|19.59
|26 апреля
|02.44
|20.02
|27 апреля
|02.40
|20.04
|28 апреля
|02.39
|20.06
|29 апреля
|02.37
|20.08
|30 апреля
|02.36
|20.10
|1 мая
|02.35
|20.12
|2 мая
|02.34
|20.14
|3 мая
|02.33
|20.16
|4 мая
|02.32
|20.18
|5 мая
|02.30
|20.20
|6 мая
|02.29
|20.22
|7 мая
|02.28
|20.24
|8 мая
|02.27
|20.26
|9 мая
|02.26
|20.27
|10 мая
|02.25
|20.29
|11 мая
|02.24
|20.31
|12 мая
|02.23
|20.33