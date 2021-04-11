Гороскоп для каждого знака зодиака на 12 апреля волшебное Новолуние апреля 2021 года. Луна в Овне

Овен
Поскольку Новолуние случится именно в вашем знаке, то на вас оно повлияет больше, чем на остальных. Вы и так человек взрывоопасный и очень горячий, так еще и все ваши агрессивные эмоции усилятся многократно. Могут быть конфликты, сильные обиды и возникновение непонимания. День обещает быть напряженным. Есть большой риск крупного семейного скандала. Постарайтесь сегодня заниматься только очень важными для вас делами, не распыляясь на мелочи. Будьте внимательным к своему здоровью.
Телец
У вас хороший день для знакомств, возобновления старых отношений - для всего того. что связано с общением. Вы будете очень обаятельным и милы. Все сегодняшние достижения станут хорошим фундаментом для будущей жизни. Вы сможете завоевать симпатию практически у каждого, с кем сегодня встретитесь.
Близнецы
Вам нужно позитивно прожить этот день и не обращать внимания на зануд и нытиков, вечно всем недовольных. Будьте осторожны в общении с близкими - ваши резкие высказывания могут испортить отношения. Могут возникнуть денежные проблемы - или придется отдавать долги, или помогать родным.
Рак
Вы с самого утра как источник позитива для вашего окружения. лучше всего провести день в кругу близких вам людей. Во второй половине дня повышается риск заболеть или получить травму - будьте осторожны.
Лев
Вам очень хочется новых впечатлений и адреналина - это может привести к необдуманным поступкам и неожиданным решениям. Ваша интуиция подскажет кто друг, а кто враг. Хорошее время для новых романтических знакомств, которые смогут в дальнейшем перерасти в более серьезные отношения. Одиноким Львам стоит воспользоваться шансом.
Дева
Вам сегодня не подходят дела, требующие деликатного подхода - ваша бьющая через край энергия не даст прочувствовать чувства окружающих. Держите ваши планы при себе. Могут быть неприятные известия, но ваша быстрая реакция поможет справиться с ними на корню и не дать им перерасти в нечто более серьезное.
Весы
У вас неблагоприятный день для всех тех дел. которые связаны с финансами. Не торопитесь вкладывать деньги и тратить их, отложите на другой день все важные сделки. Тем, кто работает в бюджетной сфере, можно ждать повышения.
Скорпион
У вас благоприятный и активный день. но работать придется внимательно и очень четко - тогда возможно получение хорошего вознаграждения за ваши труды. Постарайтесь все события оценивать трезвым взглядом - ваши иллюзии могут привести к конфликтам. Признавайте свои ошибки вовремя - тогда удастся избежать проблем и близкими.
Стрелец
Вам звезды и Новая Луна обещают прибыль. Окружающие смогут оценить ваши достоинства по заслугам. С вами захотят сотрудничать. Но радуясь новым успехам не забывайте о вашем здоровье - могут напомнить о себе давние заболевания и травмы.
Козерог
У вас хороший день для всего того, что связано с общением и отношениями - ка личными так и семейными. Проведите день в кругу самых близких людей, может быть. стоит всем вместе выехать на природу. И присмотритесь к детям - у них могут быть проблемы, о которых они стесняются говорить. Но сегодня вы сможете им помочь и дать хороший совет.
Водолей
Вы будете слегка в расстроенных чувствах. Расстройства и нервные перенапряжения не проходят даром. Избегайте тяжелой работы, споров и выяснения отношений. Следите за тем. что говорите. Накопившиеся проблемы может решить неординарный и творческий подход. Полноценно отдохнуть вы сможете только вместе со своей семьей, на время забыв о работе.
Рыбы
Сегодня ваш жизненный потенциал находится в апогее. Вы можете везде проявлять инициативу и не делать ни шагу назад - так вы сможете надежно укрепить ваше положение практически в любой сфере вашей жизни. Во второй половине дня ваша излишняя эмоциональность может привести к ссорам - держите себя в руках.