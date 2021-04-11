Какие овощи можно сеять на рассаду с 11 по 25 апреля 2021: благоприятные даты
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какие овощи можно сеять на рассаду с 11 по 25 апреля 2021: благоприятные даты

3:20:434/11/2021Фото: pixabay
0

18 и 19 апреля фаза Луны и созвездия, в которых она находится, благоволит тому, чтобы сажать цветы и овощи.

рассада
Апрель – второй месяц весны, огородники и цветоводы уже запаслись семенами и начинают с конца февраля готовиться к сезону

Апрель это очень хорошее время для посева рассады. 

 

Дачники должны знать, что благоприятные дни для посадки растений, дающих урожай в земле (корнеплоды) всегда выпадают на фазу убывающей Луны, а для посадки растений, дающих урожай над землей лучшее время - фаза растущей Луны.

В апреле 2021 года Луна убывает 1-11 апреля и 28-30 апреля, а растет – 13-26 апреля. 27 апреля - Новолуние.

18 и 19 апреля фаза Луны и созвездия, в которых она находится, благоволит тому, чтобы сажать цветы и овощи.

 

Что можно сеять на рассаду в апреле 2021

 

помидоры – 13-14, 18-19;
тыквы – 13-14, 18-19, 23-25;
огурцы – 13-19, 23-25;
капуста белокочанная среднеспелая – 13-19, поздняя – 23-25;
кабачок 13-14, 18-19 и 23-25;
базилик: 18-22;

Когда сажать рассаду в апреле нельзя

12 апреля Лунный календарь категорически запрещает что-либо сажать. День Новолуния крайне негативно влияет на растения, поэтому не стоит заниматься огородом и цветами.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
цветыдачаовощисеменалунный календарьсрокирассадапосевблагоприятные и неблагоприятные дни
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что вам еще предстоит посеять?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Какие овощи можно сеять на рассаду с 11 по 25 апреля 2021: благоприятные даты
    3:20:43 4/11/2021
    Какие овощи можно сеять на рассаду с 11 по 25 апреля 2021: благоприятные даты
    Похолодание надвигается на российские регионы. Где ждать жары, рассказал Вильфанд
    3:19:48 4/11/2021
    Похолодание надвигается на российские регионы. Где ждать жары, рассказал Вильфанд
    12 апреля очень короткое Новолуние в Овне: что такое новолуние и как его использовать для своей мечты
    3:07:22 4/11/2021
    12 апреля очень короткое Новолуние в Овне: что такое новолуние и как его использовать для своей мечты
    БердскЯмы на каких убитых дорогах залатают в Бердске в первую очередь с 13 апреля 2021. Стали известны названия улиц
    2:49:33 4/11/2021
    Ямы на каких убитых дорогах залатают в Бердске в первую очередь с 13 апреля 2021. Стали известны названия улиц
    Как продлить жизнь на 28 лет каждому человеку, если бросить одну вредную привычку
    2:48:18 4/11/2021
    Как продлить жизнь на 28 лет каждому человеку, если бросить одну вредную привычку
    Дорогие классы с 7 по 11: от 3000 до 3500 рублей в неделю на репетиторов тратят российские родители
    2:36:01 4/11/2021
    Дорогие классы с 7 по 11: от 3000 до 3500 рублей в неделю на репетиторов тратят российские родители
    Столото: проверить билет тиража 437 "Жилищной лотереи" от 11 апреля 2021 года
    2:31:34 4/11/2021
    Столото: проверить билет тиража 437 "Жилищной лотереи" от 11 апреля 2021 года
    Столото: проверить билет тиража 1383 "Русского лото" от 11 апреля 2021 года
    2:28:50 4/11/2021
    Столото: проверить билет тиража 1383 "Русского лото" от 11 апреля 2021 года
    Вдова Николая Караченцова не может прожить на пенсию в 53 тысяч рублей
    2:25:50 4/11/2021
    Вдова Николая Караченцова не может прожить на пенсию в 53 тысяч рублей
    Расписание приема пищи в месяц Рамадан 2021: в какие часы нужно кушать
    2:20:11 4/11/2021
    Расписание приема пищи в месяц Рамадан 2021: в какие часы нужно кушать