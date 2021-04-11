Какие овощи можно сеять на рассаду с 11 по 25 апреля 2021: благоприятные даты

Апрель это очень хорошее время для посева рассады.
Дачники должны знать, что благоприятные дни для посадки растений, дающих урожай в земле (корнеплоды) всегда выпадают на фазу убывающей Луны, а для посадки растений, дающих урожай над землей лучшее время - фаза растущей Луны.
В апреле 2021 года Луна убывает 1-11 апреля и 28-30 апреля, а растет – 13-26 апреля. 27 апреля - Новолуние.
18 и 19 апреля фаза Луны и созвездия, в которых она находится, благоволит тому, чтобы сажать цветы и овощи.
Что можно сеять на рассаду в апреле 2021
помидоры – 13-14, 18-19;
тыквы – 13-14, 18-19, 23-25;
огурцы – 13-19, 23-25;
капуста белокочанная среднеспелая – 13-19, поздняя – 23-25;
кабачок 13-14, 18-19 и 23-25;
базилик: 18-22;
Когда сажать рассаду в апреле нельзя
12 апреля Лунный календарь категорически запрещает что-либо сажать. День Новолуния крайне негативно влияет на растения, поэтому не стоит заниматься огородом и цветами.