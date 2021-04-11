Дети не от мужа: Почему изменяют жёны и нужен ли тест ДНК для сохранения семьи

- Я клянусь быть с тобой в радости и печали, болезни и здравии, в богатстве и бедности, любить тебя и оберегать наш союз до конца жизни, - слова этой клятвы произносил каждый при заключении брака. Создавая семью, и женщина, и мужчина мечтают прожить жизнь в семье, где правит любовь и доверие. Однако жизнь вносит коррективы.
- В последнее время стал замечать, что даже замужние женщины часто изменяют. Вот пишет мне девушка в соцсетях. Захожу на ее страницу, а там подпись: "люблю мужа больше жизни". Я не любитель влезать в чужую жизнь, но почему интим за деньги стал нормой, и девушки ищут каких-то спонсоров, даже будучи в браке? Что это за жена такая, ты заработать не можешь, если денег не хватает? Какие-то странные мужья появились, которые торгуют женами, или знают об изменах, и им все равно. Интересно, а если они домой придут, а там жена с Васей кувыркается? Какая-то одна выгода, а искренности нет. Есть центр, делающий тест ДНК для подтверждения отцовства. У них просто пугающая статистика: больше половины обратившихся узнали, что дети вообще не от них! На их удивление и шок жёнушки говорили: " Чужих детей не бывает". Почему сама тогда не берешь из детского дома ребенка, если чужих не бывает? И просто поражает обилие таких лицемерных дам. Вроде привык уже, их все больше, а удивление не проходит. Что бы вы сделали, если узнали, что ребенок не ваш, после 5 лет брака? А измену бы стерпели? Будь у меня жена и дети, я точно проверил бы, - такие вопросы предложил для обсуждения в соцсетях Бердска житель города.
Бердчане рассказали, что среди их знакомых много людей, которые изменяют своим супругам.
Варвара:
- У тех женщин, у кого есть спонсоры, мужья прекрасно все знают. Отец мой давно был таксистом, возил часто одну даму. Она была замужем, у нее были дети, но она работала в интим-услугах, так сказать. Муж ее об этом знал, и жил припеваючи на ее шее. И сейчас таких тоже много. Начнем с того, что оба пола верностью не отличаются.
Наталия:
- Разные женщины бывают, как и мужчины.
Александр:
- Каждая вторая изменяет мужу, если не первая. Это по опыту. Честных практически не бывает, кто-то бессознательно на это идёт, кто-то осознано.
А не сделать ли нам тест?
Тест ДНК многие мужчины считают необходимым. Есть даже такие, кто считает подтверждение своего отцовства обязательным, поскольку хотят быть на сто процентов уверенными, что воспитывают и тратят заработанные деньги на своего ребенка и верную жену.
Дмитрий:
- Обязательным тест ДНК при рождении сделать, а там уже пусть сам мужик решает, будет он воспитывать ребенка чужого или нет.
Анастасия:
- Один знакомый дядька так лет 10 растил чужих детей, потом решил проверить, его ли это дети? Узнал, что не его, и умер. А вот не проверял бы, и жил дальше спокойно. Вывод: меньше знаешь, крепче спишь.
Сергей:
- Ни в чем нельзя быть уверенным. ДНК тест сегодня необходимость. Глупо язвить над такой ситуацией. Треть страны воспитывает чужих детей.
Почему жены изменяют?
В причинах супружеских измен бердчане называют как материальную, так и нравственную неустроенность. Девушки обвиняют мужей в безразличии и неспособности обеспечивать семью, мужчины винят женщин в меркантильности и лени.
Алёна:
- Если женщина изменяет, значит мужчина плох в постели, или не исполняет домашние обязанности, или не может или не хочет обеспечивать супругу и детей, или, что чаще всего, сам изменяет. Чего уж тогда обижаться, не хочешь стараться, терпи, что кто-то лучше тебя. Глупые люди своих детей бросают, и алименты не платят, а нормальные отцы женщину с чужим ребенком у придурка заберут, и ребенок потом папой зовет. Те, кто детей бросил, потом в старости платят чужим людям за помощь.
Юлия:
- Да все изменяют - жены мужьям, мужья женам. Это круговорот супругов в природе, хотя сама измен не понимаю. Если человек не нравится или не устраивает, лучше просто разойтись, чем обманывать.
Ирина:
- Не факт, что женщины мужчинам из-за денег изменяют. Может, живут ради ребёнка, а ей хочется любви и ласки. Почему если мужик изменяет, то молодец, а если женщина, то плохая. Несправедливо.
Наталья:
- Не только сейчас, но и раньше было много людей, не отягощенных моральным принципами. Поэтому каждый кузнец своего счастья, глаза видят, кого выбирают. Есть конечно патологические изменщики, их не переделать, но в большинстве своём не от хорошей жизни налево ходить начинают. Значит в семье что-то пошло не так. Опять же, казалось бы, разведись и живи как хочешь, так нет, включается принцип, пусть плохонькое, но свое, родное. Каждый только о себе думает, вот и вся мораль.
Олеся:
- Да, грустно это всё. У меня много знакомых ведущих беспорядочную половую жизнь, будучи в браке. И очень бесит, когда спалятся и спрашивают совета, как быть? Мне слушать противно.
Комментарий психолога - почему же жены изменяют?
Прокомментировать причины супружеских измен и сомнений отца по поводу родства рожденных в браке детей «Курьер. Среда. Бердск» попросил психолога Марину Филипенко.
- Почему люди изменяют? Измена привлекает внимание к проблемам, которые уже существуют в отношениях. Кульминацией многих отношений становится измена, которая совершается, что бы компенсировать недостаток чего-либо, заполнить пустоту или найти повод уйти. Неуверенность в партнёре, стремление избежать конфликтов, длительный недостаток секса, одиночество или просто многолетнее повторение одних и тех же ссор.
В любом случае измена сводится к проблеме в браке. Но и в счастливом браке могут быть измены. В измене человек познает свои другие стороны личности. После измены одни отношения умирают, другие выживают.
Доверие стоит в центре брака, но часто люди путают доверие с безопасностью. Стараясь обезопасить себя от боли измены, попадают в ловушку иллюзии обладания партнёром. Что нарушает то самое доверие. Возможно у человека, который подозревает свою супругу в обмане, нарушена такая базовая потребность как доверие. В основном данная потребность должна удовлетворяться в родительской семье. И если ребёнок подвергался обману и отвержению, подозрения к людям его преследуют всю жизнь. Он вправе сделать тест на ДНК, ведь так будет знать правду. Вопрос в том: готов ли он к правде? И есть ли видимые причины подозревать супругу?- предлагает супругам задуматься Марина Олеговна.
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