Путин обсудил безопасность Турции для российских туристов с Эрдоганом

Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону о распространении коронавируса и возможности безопасного отдыха на курортах Турции. Об этом сообщает сайт Кремля.
«Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о противоэпидемических мерах, принимаемых турецкими властями. Один из приоритетов — обеспечение безопасности иностранных туристов», — отметили в Кремле.
Президенты договорились поддерживать тесные контакты по линии профильных структур, в том числе с целью охраны здоровья россиян, приезжающих в Турцию.
Во время переговоров было заявлено о готовности наращивать взаимодействия в области борьбы с коронавирусной инфекцией. Лидеры двух стран договорились о поставках и возможном совместном производстве российской вакцины «Спутник V».
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", российские власти рассматривают вопрос закрытия авиасообщения с Турцией из-за всплеска там коронавируса. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, из Турции россияне завозят новые штаммы инфекции.
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