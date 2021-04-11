ГИБДД ловит пьяных водителей на дорогах Бердска: Поймали 1662 таких с начала 2021 года в регионе

До 12 апреля в Новосибирской области продлится профилактическая акция «Нетрезвый водитель», сообщили в региональном управлении МВД.
-Экипажи ДПС ГИБДД будут выявлять водителей в состоянии опьянения, пресекать грубые нарушения правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. На некоторых улицах будут проводиться сплошные проверки водителей на состояние опьянения, - рассказали в полицейском ведомстве.
По данным главка МВД, за 3 месяца 2021 года в Новосибирской области выявлено 1662 водителя, управлявших транспортным средством в нетрезвом состоянии. За этот же период зарегистрировано 15 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения и отказавшихся от медицинского освидетельствования, в которых 6 человек погибли, 17 получили различные травмы.
справка
За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
За такое же нарушение, совершенное повторно, водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы до 2 лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.
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