ГИБДД ловит пьяных водителей на дорогах Бердска: Поймали 1662 таких с начала 2021 года в регионе
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

ГИБДД ловит пьяных водителей на дорогах Бердска: Поймали 1662 таких с начала 2021 года в регионе

8:53:474/11/2021Фото: vk.com/nsogibdd
0

С начала года в регионе произошло 15 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения и отказавшихся от медицинского освидетельствования, в которых 6 человек погибли, 17 получили различные травмы.

люди, машины
В Новосибирской области пройдут профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель»

До 12 апреля в Новосибирской области продлится профилактическая акция «Нетрезвый водитель», сообщили в региональном управлении МВД.

-Экипажи ДПС ГИБДД будут выявлять водителей в состоянии опьянения, пресекать грубые нарушения правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. На некоторых улицах будут проводиться сплошные проверки водителей на состояние опьянения, - рассказали в полицейском ведомстве.

По данным главка МВД, за 3 месяца 2021 года в Новосибирской области выявлено 1662 водителя, управлявших транспортным средством в нетрезвом состоянии. За этот же период зарегистрировано 15 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения и отказавшихся от медицинского освидетельствования, в которых 6 человек погибли, 17 получили различные травмы.

справка

За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

За такое же нарушение, совершенное повторно, водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы до 2 лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет.

 

Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

 

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
профилактические мероприятия«Нетрезвый водитель»
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какое наказание нужно давать нетрезвым водителям?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскГИБДД ловит пьяных водителей на дорогах Бердска: Поймали 1662 таких с начала 2021 года в регионе
    8:53:47 4/11/2021
    ГИБДД ловит пьяных водителей на дорогах Бердска: Поймали 1662 таких с начала 2021 года в регионе
    Уникальные открытки на День войск противовоздушной обороны РФ 11 апреля и стихи для СМС и тоста
    8:25:38 4/11/2021
    Уникальные открытки на День войск противовоздушной обороны РФ 11 апреля и стихи для СМС и тоста
    Какой сегодня церковный праздник 11 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:11 4/11/2021
    Какой сегодня церковный праздник 11 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Красивые открытки на День анимешника в России 11 апреля 2021 и стихи-поздравления
    8:08:50 4/11/2021
    Красивые открытки на День анимешника в России 11 апреля 2021 и стихи-поздравления
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 апреля 2021 в России и мире
    7:40:49 4/11/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 апреля 2021 в России и мире
    БердскПорывистый ветер с востока принесет +11 градусов в Бердск 11 апреля
    6:00:19 4/11/2021
    Порывистый ветер с востока принесет +11 градусов в Бердск 11 апреля
    БердскСильная магнитная буря 11 апреля 2021: Как избежать ухудшения здоровья в последние дни магнитного шторма
    5:00:32 4/11/2021
    Сильная магнитная буря 11 апреля 2021: Как избежать ухудшения здоровья в последние дни магнитного шторма
    Астрологи назвали самого лучшего знака зодиака: вы поразитесь!
    4:00:33 4/11/2021
    Астрологи назвали самого лучшего знака зодиака: вы поразитесь!
    Ритуал на новое дело в очень короткое Новолуние 12 апреля 2021 года: возьми мощную силу Луны в Овне
    3:00:17 4/11/2021
    Ритуал на новое дело в очень короткое Новолуние 12 апреля 2021 года: возьми мощную силу Луны в Овне
    Как пережить смерть близкого человека: куда уходит душа – памятка из церкви
    2:00:57 4/11/2021
    Как пережить смерть близкого человека: куда уходит душа – памятка из церкви