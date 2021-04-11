Сильная магнитная буря 11 апреля 2021: Как избежать ухудшения здоровья в последние дни магнитного шторма

Медики отмечают, что от 50 до 70% жителей Земли подвержены воздействию магнитных бурь. Вспышки на Солнце, в результате которых в космическое пространство вырывается поток заряженных частиц, случаются два - три раза в месяц. Солнечный ветер, попадая в атмосферу Земли, вызывает хаотичные колебания в магнитном поле планеты. Это и есть магнитная буря. Сегодня, 11 апреля 2021 года, предпоследний день продолжительного магнитного шторма. Сила колебаний магнитного поля заметной силы — 3-4 балла, уже завтра магнитные колебания будут незначительными.
11 апреля здоровые люди практически не будут ощущать магнитную бурю. Нервная и сердечно-сосудистая системы здорового человека легко адаптируются к изменениям в магнитном поле Земли. В зоне риска оказываются гипертоники, гипотоники, астматики, люди с иммунными и сердечными заболеваниями, пожилые люди, беременные женщины и дети, у которых идет формирование и рост организма. Жалобы на ухудшение здоровья в дни магнитных бурь возникают и у людей, ослабленных после перенесенных тяжелых заболеваний и хирургических операций. Чтобы организм легче приспосабливался к «качелям» в магнитном поле Земли, специалисты советуют позаботиться о себе в дни солнечной активности. 1. Не занимайтесь тяжелым физическим трудом и активным спортом, снижайте нагрузку. 2. Организуйте режим дня таким образом, чтобы было достаточно времени на сон ночью и время на отдых днем. 3. В питании старайтесь соблюдать диету, отдавая предпочтение овощам и кашам, полезны морская капуста и гранаты. 4. Проветривайте помещения, где вы находитесь и гуляйте на свежем воздухе. 5. Делайте несложную утреннюю зарядку, дыхательную гимнастику, принимайте контрастный душ утром.
Успокоить нервную систему помогут такие травы, как мелисса, ромашка, мята. Помогает и настой валерианы и пустырника. В дни магнитных бурь часто нарушается сон, человек страдает бессоницей или, наоборот, с трудом встает по утрам. Появляются противоположные нервные состояния, такие как раздражительность и апатия. Больше людей в дни геомагнитного шторма жалуются на давление и боли в сердце. Врачи рекомендуют иметь под рукой тонометр, чтобы контролировать давление и вовремя принимать лекарства для его стабилизации.
Как переживают магнитную бурю наши читатели
Виктор Константинович, 64 года:
- Накануне чувствую боли в суставах, в сердце, плохо сплю. Так же происходит, когда меняется погода. Врачи сказали, что я метеозависимый человек. Стараюсь спокойно жить, веду здоровый образ жизни.
Татьяна Ивановна, 59 лет:
- Мигрень мучает, головокружения, подскакивает давление. Нервничаю без повода, накручиваю себя. Последнее время стала больше ходить пешком и меньше есть, чувствую себя легче, принимаю лекарства для снижения давления.
Ольга Ильинична, 51 год:
- Скачет давление, болит сердце, затрудняется дыхание, не хватает воздуха. Постоянно хочется спать, а уснуть не могу. Настроения нет, ничего не могу и не хочу делать. Пью лекарства, контролирую давление.
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