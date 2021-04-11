Страстное Новолуние апреля 2021: четыре планеты сошлись в феерическом Огненном Овне 12 апреля

Новолуние апреля 2021 года в Овне. И это обязательно будет огненное, страстное, напористое новолуние!
Это время для вас, чтобы подключиться к тому, что вы хотите, что вам нужно, и перестать позволять чужому мнению и ограничивающим убеждениям мешать. Пришло время сказать правду!
Как получить максимальную отдачу от планетарного влияния новолуния в Овне?
Новолуние в Овне сочетается с влиянием Солнца, но Меркурий и Венера также находятся в смеси.
Другими словами, в новолуние 11 апреля в знаке Овна находятся четыре планеты. Это в 22 градусе Овна и происходит в 22:31 по восточному стандартному времени. В России Новолуние будет 12 апреля и займет короткий период с 5:31 до 6:06.
Луна в ОвнеЛуна - это женский «просветитель» астрологии. Он светится женственным светом, а когда он в Овне, он напорист и несет в себе сильные эмоции, пишет https://www.yourtango.com/.
Итак, просто убедитесь, что вы знаете, как справиться со своими эмоциями, и постарайтесь не создавать незрелый беспорядок в ваших отношениях.
Венера в Овне
Венера о любви, но также и о ценностях. Когда Венера в Овне, это значит быть веселым, прямым и непосредственным.
Влияние Венеры в Овне в это новолуние даст вам возможность проникнуться вашими истинными ценностями. Что для вас самое важное?
Меркурий в Овне
Меркурий - это ум и общение. Когда Меркурий находится в Овне, это может вызвать нетерпение. Хватит, и теперь ты должен сказать свою правду!
Что ты боялся сказать? Постоять за себя!
Не делайте этого, потому что считаете, что должны. Делайте то, что делаете, потому что это основано на вашей истинной ценности - и я надеюсь, что эта ценность основана на любви, а не на страхе.
Солнце в Овне
Солнце - это ваш огонь, ваша страсть и то, что заставляет вас сиять. Солнце в Овне говорит о том, что вы являетесь собой, а не жертвуете собой, потому что чувствуете давление. Только ты!
Кроме того, давайте подробнее рассмотрим новолуние в Овне 2021 года и другие характеристики, которые вы можете использовать в это время.
Просто убедитесь, что вы закалили более незрелую сторону Овна более выраженными качествами, которые Овен предлагает вам в это новолуние.
Если вы это сделаете, это может изменить вашу жизнь к лучшему!
Давайте подробнее рассмотрим это новолуние на фестивале Aries Party Fest!
Овен о том, чтобы быть:
Огненный
Агрессивный
Игривый
Соревновательный
Отважный
Даже Эгоцентричный!
Сознательная
Независимость
Прямолинейный
воин
Как первый знак, Овен - детский знак зодиака.
В это время у вас есть возможность быть Священным Воином и отстаивать то, что вы считаете правильным.
Но убедитесь, что вы действительно смотрите глубже, потому что теневая сторона Овна борется ради борьбы без ясной, понятной цели.
Убедитесь, что вы боретесь за правое дело.
Иногда влиянию Овна нравится просто драться. Это может заставить вас действовать агрессивно, потому что вы чувствуете, что это то, что вы «должны делать», или потому, что это то, что делают все остальные, и вы хотите, чтобы вас поддержали и приняли.
Неа! Пришло время спрыгнуть с этой подножки и проложить свой собственный путь в истинной форме Овна.
Если вы считаете, что агрессивные или настойчивые действия в это время являются правильными, задайте проверочный вопрос.
Есть ли в ваших рассуждениях сочувствие и сострадание? Основано ли это на том, чтобы позволить другим заниматься своими делами и быть самими собой? Или вы навязываете проблему?
Задайте себе один простой вопрос.
Во время новолуния в Овне и огненного, страстного, сильного индивидуализированного «я», которое оно поддерживает, вы должны быть уверены, что «сражаетесь» за правое дело.
Еще один проверяющий вопрос, чтобы убедиться, что ваша напористость основана на истине, - это спросить себя: «Я исхожу из места страха или любви?»
Это все расскажет. Но убедитесь, что вы не даете себе поверхностного ответа. Будьте честны с собой.
Вы пришли из страха или любви?
Окунитесь в красоту и страсть сезона Овна!
Найдите время, чтобы по-настоящему ощутить прекрасные качества Овна, которые предлагаются вам в это новолуние. Оседлайте волну сильной индивидуализации, независимости, самосознания и приверженности универсальной истине.
В это время вас призывают стать Священным Воином. А Священный Воин утверждает себя только из любви. На самом деле прикоснитесь к этому прямо сейчас.
Откуда у вас мотивация? И будьте честны с собой.
Если вы сможете это сделать, новолуние в Овне озарит вашу жизнь и отношения преобразующим светом.