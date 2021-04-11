Ритуал на новое дело в очень короткое Новолуние 12 апреля 2021 года: возьми мощную силу Луны в Овне
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Ритуал на новое дело в очень короткое Новолуние 12 апреля 2021 года: возьми мощную силу Луны в Овне

3:00:174/11/2021,Патрисия БоннарФото: https://pixabay.com/
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Луна - символ подсознания, воспоминаний, снов, изменения формы и духовного руководства в силу его связи с ночным небом, космическими телами и глубокой туманной тьмой в целом.

Метафизически новолуние - это начало. Это знаменует начало лунного цикла

12 апреля 2021 произойдет Новолуние в Овне, и его уникальность в том, этом знаке будут четыре планеты.  Апрельское Новолуние будет коротким с 5:31 до 6:06. И если вы хотите начать что-то новое в соей жизни - это самый подходящий момент.

Как создать ритуал новолуния, чтобы дать толчок чему-то новому?

Метафизически новолуние - это начало. Это знаменует начало лунного цикла.

«Суперлуна» происходит в точке на орбите Луны, наиболее близкой к Земле, называемой перигеем, независимо от ее текущей фазы. Его близость к Земле усиливает наше восприятие энергии Луны, как новой, так и полной.

Когда это происходит одновременно, вы можете использовать энергию новолуния и суперлуния, чтобы дать толчок чему-то новому.

Итак, вам может быть интересно, как работает ритуал новолуния.


Когда Солнце, Земля и Луна идеально совпадают, тень Земли блокирует солнечный свет от поверхности Луны.

Не обладая собственной яркостью, луна кажется темной. Кажется, что он исчезает с неба. Но это не так.

Фактически, во время новолуния Луна находится в перигелии или около него: это ближайшая точка к Солнцу на месячной орбите Земли. Это усиливает влияние солнца на луну и влияние луны на нас.

Новолуния случаются раз в месяц. Иногда в одном месяце бывает два новолуния, которые называют «черной луной».

Следовательно, календарь и лунный цикл не совсем совпадают, в результате чего новолуние наступает в разные моменты месяца во времени.

Поскольку даты постоянно меняются, эти астрологические события кажутся особенными и удивительными. Но на самом деле они случаются регулярно.

Каковы великие метафизические результаты этих астральных положений?


С метафизической точки зрения, Луна - это изменение, независимо от того, в какой фазе она находится.

Это символ подсознания, воспоминаний, снов, изменения формы и духовного руководства в силу его связи с ночным небом, космическими телами и глубокой туманной тьмой в целом.

В частности, новолуние - время начинать что-то новое.


Пора перестать думать об этом и сделать это. Действуйте прямо сейчас!

Примите предложение о работе. Запишитесь в класс. Сядьте на диету. Купите что-нибудь новенькое. Начать отношения. Возможности безграничны!




 А поскольку новолуние - это начало, оно может быть обнадеживающим или тревожным. Результаты перемен неопределенны, и эта неопределенность может вызвать определенные опасения, неуверенность и беспокойство.



Следовательно, у новолуния всегда есть две стороны, и каждый человек и ситуация могут обладать комбинацией надежды и страха, связанной с переходным периодом.

Однако энергия новолуния по своей природе обнадеживает, оптимистична и ориентирована на действия. Он наполнен внешней энергией, что делает его по своей природе весьма «янским».




Метафизически солнце означает силу, решимость, трансформацию, трансмутацию и созидание. Это связано с более высоким интеллектом и нашими творческими процессами .

Присутствие солнца за луной способствует значительному потенциалу новолуния в изменении и инициировании чего-то нового.






Суперлуны наполнены энергией Земли.






Все суперлуны еще более интенсивно насыщаются энергией Земли из-за их непосредственной близости в перигее.



В результате Земля фокусирует и усиливает не только энергию новолуния, но и Солнца и земную среду.

Новолуние в суперлунии - поистине благоприятное время, чтобы начать что-то новое!

Создание ритуала новолуния и суперлуния, чтобы инициировать изменения


Если вам нравятся ритуалы и работа с луной, вы можете подумать о том, что вы хотели бы привнести в свою жизнь до новолуния, и будьте готовы.



Как вариант, вы можете прогуляться на природе с явным намерением получить символы и указания. Вы можете зажечь свечи преданности или создать кристаллическую решетку.

Создавайте то, что кажется вам естественным и правдивым.

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