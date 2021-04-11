Ритуал на новое дело в очень короткое Новолуние 12 апреля 2021 года: возьми мощную силу Луны в Овне

12 апреля 2021 произойдет Новолуние в Овне, и его уникальность в том, этом знаке будут четыре планеты. Апрельское Новолуние будет коротким с 5:31 до 6:06. И если вы хотите начать что-то новое в соей жизни - это самый подходящий момент.
Как создать ритуал новолуния, чтобы дать толчок чему-то новому?
Метафизически новолуние - это начало. Это знаменует начало лунного цикла.
«Суперлуна» происходит в точке на орбите Луны, наиболее близкой к Земле, называемой перигеем, независимо от ее текущей фазы. Его близость к Земле усиливает наше восприятие энергии Луны, как новой, так и полной.
Когда это происходит одновременно, вы можете использовать энергию новолуния и суперлуния, чтобы дать толчок чему-то новому.
Итак, вам может быть интересно, как работает ритуал новолуния.
Когда Солнце, Земля и Луна идеально совпадают, тень Земли блокирует солнечный свет от поверхности Луны.
Не обладая собственной яркостью, луна кажется темной. Кажется, что он исчезает с неба. Но это не так.
Фактически, во время новолуния Луна находится в перигелии или около него: это ближайшая точка к Солнцу на месячной орбите Земли. Это усиливает влияние солнца на луну и влияние луны на нас.
Новолуния случаются раз в месяц. Иногда в одном месяце бывает два новолуния, которые называют «черной луной».
Поскольку даты постоянно меняются, эти астрологические события кажутся особенными и удивительными. Но на самом деле они случаются регулярно.
Каковы великие метафизические результаты этих астральных положений?
С метафизической точки зрения, Луна - это изменение, независимо от того, в какой фазе она находится.
В частности, новолуние - время начинать что-то новое.
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Следовательно, у новолуния всегда есть две стороны, и каждый человек и ситуация могут обладать комбинацией надежды и страха, связанной с переходным периодом.
Однако энергия новолуния по своей природе обнадеживает, оптимистична и ориентирована на действия. Он наполнен внешней энергией, что делает его по своей природе весьма «янским».
Метафизически солнце означает силу, решимость, трансформацию, трансмутацию и созидание. Это связано с более высоким интеллектом и нашими творческими процессами .
Присутствие солнца за луной способствует значительному потенциалу новолуния в изменении и инициировании чего-то нового.
Все суперлуны еще более интенсивно насыщаются энергией Земли из-за их непосредственной близости в перигее.
В результате Земля фокусирует и усиливает не только энергию новолуния, но и Солнца и земную среду.
Новолуние в суперлунии - поистине благоприятное время, чтобы начать что-то новое!
Создание ритуала новолуния и суперлуния, чтобы инициировать изменения
Если вам нравятся ритуалы и работа с луной, вы можете подумать о том, что вы хотели бы привнести в свою жизнь до новолуния, и будьте готовы.
Как вариант, вы можете прогуляться на природе с явным намерением получить символы и указания. Вы можете зажечь свечи преданности или создать кристаллическую решетку.
Создавайте то, что кажется вам естественным и правдивым.