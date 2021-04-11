Астрологи назвали самого лучшего знака зодиака: вы поразитесь!

Есть некоторые знаки зодиака, которые отлично исцеляют других. Кроме того, есть интуитивные знаки, которые хорошо слушают и являются лучшими друзьями.
Как ваш гороскоп по сравнению с другими? Какой знак зодиака лучший?
Возможно, люди ненавидели вас из-за вашего знака зодиака. (Кхм, Близнецы).
Или предпочитают, потому что вас считают более милым и добрым, чем другие, как это может быть в случае с Раком.
Чтобы выяснить, какой знак зодиака самый лучший, нужно время, чтобы разобраться.
Вы должны посмотреть на индивидуальные черты каждого знака и сравнить их астрологию.
Узнать, какой у кого-то знак зодиака, - лучший способ познакомиться с ним перед встречей.
Иногда может показаться предвзятым и странным судить кого-то по астрологическому знаку, который никто точно не знает, настолько надежен, как мы думаем.
Но эта статья не предназначена для неверующих! Это для вас, у кого есть какие-либо вопросы, комментарии и опасения по поводу астрологии и всех ее чудес.
Мы не только используем знаки зодиака, чтобы лучше понять чью-то личность, но и используем эту информацию, чтобы проверить, совместимы ли мы с ними.
Еще один важный фактор - это знание, в какой группе элементов находится каждый знак; огонь, земля, воздух или вода. Начнем с этих групп!
Личность знака зодиака по стихии
Знаки зодиака Земли:
Телец, Дева, Козерог
Знаки воздушного зодиака:
Близнецы, Весы, Водолей.
Воздушные знаки - очень творческие и общительные люди, которые любят узнавать новое о жизни и о тех, кого они встречают.
Знаки огненного зодиака:
Овен, Лев, Стрелец.
Огненные знаки также очень креативны и любят быть в центре внимания, говоря, что у них на уме, как бы это ни звучало.
Знаки водного зодиака:
Рак, Скорпион, Рыбы
Водные знаки очень эмоциональны, но это дает возможность быть удивительными людьми, которые понимают, что вы, возможно, чувствуете / переживаете.
Чтобы узнать, какой знак зодиака самый лучший, прокрутите вниз:
Овен (21 марта - 19 апреля)
Будучи первым в колесе зодиака, Овен - самый конкурентоспособный из всех.
Они очень умны, но, как правило, имеют короткие предохранители, которые могут взорваться в любой момент.
Надежный и верный - два слова, которыми легко описать Тельца.
Тем не менее, они склонны искать ответы и правду в каждой ситуации, так что это может быть проблемой для большинства.
Эти Близнецы - жизнь компании и не останавливаются ни перед чем, чтобы развлечь публику.
Хотя Близнецы являются самым ненавистным знаком из-за их «двуличной» репутации, они кажутся отстраненными именно из-за того, насколько они приспосабливаются к своей среде.
Рак (21 июня - 22 июля)
Раки - самые эмоциональные из знаков, отличные друзья и любовники.
Лев (23 июля - 22 августа)
Львы смелы и свирепы, они атакуют любую ситуацию с силой и достоинством.
Они могут показаться высокомерными, но это потому, что они ценят свой тяжелый труд.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Девы интуитивны и любят организовываться во всех смыслах и формах.
Некоторых людей Девы могут раздражать из-за того, что они все время нуждаются в опрятности и организованности.
Весы - мирные существа, стремящиеся к справедливости и равенству.
Однако их нерешительность и непостоянный характер могут раздражать многих.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)
Скорпионов тяжело пережить из-за их суровой внешности и характера.
я вам, они становятся большими друзьями. Они не лучшие враги из-за своего жала.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Знаки зодиака Стрелец очень независимы и умеют хранить секреты.
Они очень лояльны, но иногда кажутся грубыми.
Козерог (22 декабря - 19 января)
Козероги трудолюбивы и любят подвергать себя испытанию, когда дело доходит до выполнения задачи.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Водолеи - новаторы и удивительные слушатели, но когда они больше не придают значения задаче.
Они быстро бросают это и переходят к следующему, что заставляет их сверстников злиться на них.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Рыбы креативны и очень чувствительны. Им не нравится открываться кому-либо, что заставляет их сдерживать свои эмоции и проявлять склонности к саморазрушению.
Что ж, совершенно очевидно, что это Близнецы!
Благодаря их социальному характеру и их способности доставить удовольствие всем окружающим юмором и обаянием, они определенно являются нашим выбором лучших из лучших!