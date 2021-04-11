Порывистый ветер с востока принесет +11 градусов в Бердск 11 апреля

Метеорологическая обстановка: малооблачно, без осадков, ночью и утром местами туманы, на дорогах местами гололедица. Ветер восточный переходом на юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью -4, +1 °С, местами до -9°С, днем +6, +11 °С.
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