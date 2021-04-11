Какой сегодня церковный праздник 11 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздникиВеликий пост Священномучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла, диакона, и иных многих
Народные приметы и запреты дня
В этот народный праздник принято чтить березу.
В этот день собирают березовый сок, которому приписывают живительную силу. Согласно поверью, этот напиток излечивает от болезней, избавляет от слабости.
Беременные женщины просят у берез легких родов, счастья и здоровья для будущего малыша.
В этот праздник принято париться в бане с березовым веником. Считается, что березовые ветки очищают и обновляют кровь.
Если березы дают много сока, то лето будет ненастным.
Приметы
- Быстрые и высокие облака – к хорошей погоде.
- Утром тучи скопились, словно огромные горы – ждите к вечеру дождя.
- Солнце за тучу садится – к дождю.
- Галки летают стаями – к дождю.
- Сороки строят гнезда низко на деревьях – к частым летним грозам, и наоборот.