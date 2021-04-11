Какой сегодня церковный праздник 11 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 11 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:114/11/2021Фото: Flickr
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В этот праздник принято париться в бане с березовым веником. Считается, что березовые ветки очищают и обновляют кровь.

церковь
Сегодня разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла

Православные праздники

Великий пост Священномучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла, диакона, и иных многих

Народные приметы и запреты дня

Берещенье

В этот народный праздник принято чтить березу.

В этот день собирают березовый сок, которому приписывают живительную силу. Согласно поверью, этот напиток излечивает от болезней, избавляет от слабости.

Беременные женщины просят у берез легких родов, счастья и здоровья для будущего малыша.

В этот праздник принято париться в бане с березовым веником. Считается, что березовые ветки очищают и обновляют кровь.

Если березы дают много сока, то лето будет ненастным.

Приметы

  • Быстрые и высокие облака – к хорошей погоде.
  • Утром тучи скопились, словно огромные горы – ждите к вечеру дождя.
  • Солнце за тучу садится – к дождю.
  • Галки летают стаями – к дождю.
  • Сороки строят гнезда низко на деревьях – к частым летним грозам, и наоборот.
Источник: my-calend

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